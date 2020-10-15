Начало отопительного сезона в Украине: когда в квартирах станет тепло

Отопительный сезон в Украине (фото: РБК-Украина)

В Украине готовятся к началу отопительного сезона 2020/21 года

В Украине готовятся к началу отопительного сезона, который обычно стартует 15 октября. Но все зависит от того, какая температура воздуха будет за окном и что решат местные власти.

Где топить начнут уже сегодня, а где пока отложат старт сезона, говорится в Сніданку з 1+1.

Так, основным условием включение батарей в домах является температура воздуха на улице - не больше +8 градусов тепла в течение трех дней. Но в школах, садиках, больницах топить, как правило, начинают раньше.

15 октября отопление включают в Ровно. Сначала планировалось это сделать в понедельник, но из-за тепла з окном сроки пересмотрели. Сегодня вечером тепло должно быть в ровенских больницах и родильных. А через день-два горячая вода будет уже в батареях всех домов города.

Также сегодня пустят тепло в Харькове и Хмельницком, завтра, 16 числа - в Сумах.

А вот во Львове и Луцке теплый сезон вероятно начнется уже с понедельника, 19 октября.

В Киеве также заявили, что оборудование готово к старту сезона, но пока что ждут низкой температуры, которая продержится три дня. Это касается и остальных украинских городов.

Обновление: Виталий Кличко заявил, что в Киеве отопительный сезон стартует 16 октября. В первую очередь подключат школы, садики и больницы, а затем в течение недели 12 тысяч многоквартирных домов.

Тем временем синоптики прогнозируют, что "бабье лето" в Украине закончится уже в пятницу, 16 октября. В страну ворвутся дожди и самое серьезное за всю осень похолодание.

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