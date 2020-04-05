В Киеве отключили отопление: что делать, если в квартире холодно

Отопительный сезон (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве с 5 апреля 2020 отключают отопление

В Киеве отключают отопление в 2020 году с 5 апреля. Жители столицы уже заметили, что батареи перестали обогревать помещения и уровень тепла снизился. Что делать, если в квартире холодно – читайте в нашей статье.

Завершение отопительного сезона в Киеве начнется с 5 апреля. Об этом говорится в распоряжении главы Киевской городской государственной администрации. Ранее отопительный сезон в Киеве завершался 15 апреля.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев отметил, что уже со следующей недели среднесуточная температура в Киеве будет выше +8 градусов, что дает основания для преждевременного завершения отопительного сезона.

Но вне зависимости от прогнозов, температура может опуститься в ночное время до "минусов". Что делать, если в квартире холодно:

Утепляться. Если отключили подачу тепла, следует позаботиться о дополнительном утеплении жилья. Плотно закройте шторы – они не позволят проникнуть с улицы холодному воздуху. Если чувствуете, что дует с балкона, заложите дверь теплыми одеялами и подушками. Пользоваться обогревателями. Прежде чем включить электрический обогреватель, установите его под окном или возле самой холодной стены. Тепло, которое он излучает, будет блокировать проникновение с улицы холодного воздуха. Если вам недостаточно этого тепла, и вы все равно мерзнете, поставьте еще один обогреватель рядом с местом, где вы находитесь, – возле рабочего стола или кровати. Правильно одевайтесь. Если у вас есть термобелье – это самый подходящий случай, чтобы надеть его. А сверху – самый теплый свитер и толстые брюки. Можно накинуть сверху и мягкий плед – он поможет дольше сохранить тепло. "Утепляйте" конечности – носите теплые носки. Согревайтесь водой. Перед сном сделайте для ног горячую ванночку, а под одеяло положите грелку. Вместо грелки можно использовать пластиковые бутылки, наполненные горячей водой. Некоторых выручают мешочки с горячей солью или песком (эти сыпучие материалы долго хранят температуру). Питайтесь правильно. Очень важно то, что вы едите в период холодов. Одна пища насытит и согреет, тогда как другая заставит мерзнуть еще больше. Забудьте про все диеты: сейчас главное – сохранить здоровье. Порадуйте свой организм наваристым супом, обилием жирного мяса, сдобренного специями. Эти продукты помогают дольше чувствовать ощущение сытости и тепла. Известно, что рацион североамериканских индейцев и эскимосов состоял на 90% из мяса, а еда это то, из чего состоит человек и получает энергию. Ешьте грецкие и лесные орехи, кешью и миндаль, поджаренные на сковороде фисташки. На одну порцию достаточно 100 г орехов. А вот пить молоко и есть кисломолочные продукты не стоит: они больше подходят для лета, потому что охлаждают организм. Лучше пейте черный чай или травяные отвары (кроме мяты – она охлаждает). Употребляйте в пищу фрукты: бананы, виноград, груши, и сладкие яблоки, а также гранаты. Кстати, от апельсинов и мандаринов лучше на время отказаться: они забирают тепло из организма.

Отметим, что отопление в школах и детских садах столицы отключили еще 25 марта в связи с их закрытием на карантин.