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Такого мерзкого холода еще не было: синоптики заявили про конец "бабьего лета"

Вторник 13 октября 2020 12:40
Такого мерзкого холода еще не было: синоптики заявили про конец "бабьего лета"
Погода в Украине (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине кардинально изменится уже в ближайшие дни

Погода в Украине до конца недели окончательно испортится. Синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр анонсировали конец "бабьего лета" в стране. Будет мокро, холодно, местами с заморозками.

Так, по словам Диденко в Facebook, ощутимое похолодание придет в конце недели.

"Дневная температура воздуха будет снижаться постепенно до +5+12 градусов в течение 16-18 октября, ночью местами вероятны заморозки. Однако на Юге и Востоке еще удержится значительно теплее погода", - рассказала синоптик.

Что же касается погоды на завтра, 14 октября, Покров и на День защитника Украины, погода еще побудет теплой.

Причем самая высокая температура ожидается в восточных областях и на Юге (+19+24 градуса). Холоднее всего завтра в западных областях. Здесь +9+14 градусов, а в Карпатах может быть даже ноль и ниже.

В Центре от +15 градусов в Винницкой области до +23 градусов в Днепропетровской. На Севере Украины 14 октября от +15 в Житомирской области до +20 в Сумской.

Ветер будет юго-западного направления, от 5 до 12 метров в секунду.

Что касается осадков, то дожди вероятны на крайнем западе, а в Карпатах даже снег. В остальных областях сухо, но возможны туманы.

"В Киеве праздник будет хотя и свежее, чем сегодня, но все равно теплым, днем до +17 градусов. Дождей не предвидится", - добавила синоптик.

Отметим, что синоптики Украинского гидрометцентра также анонсировали конец "бабьего лета" на 16-17 октября. Они на картах показали, что в стране будет мокро и очень холодно.

Такого мерзкого холода еще не было: синоптики заявили про конец &quot;бабьего лета&quot;Такого мерзкого холода еще не было: синоптики заявили про конец &quot;бабьего лета&quot;

Погода в Украине 16-17 октября (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что ранее праздник Покрова Пресвятой Богородицы ассоциировался в народе со сменой сезонов. Считалось, что с этого дня природа начинала вступление в зимний цикл.

Также мы писали, что сотрудники Украинского гидрометцентра рассказали, какой будет погода до конца октября.

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