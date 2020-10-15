Початок опалювального сезону в Україні: коли в квартирах стане тепло

Опалювальний сезон в Україні (фото: РБК-Україна)

В Україні готуються до початку опалювального сезону 2020/21 року

В Україні готуються до початку опалювального сезону, який зазвичай стартує 15 жовтня. Але все залежить від того, яка температура повітря за вікном і що вирішить місцева влада.

Де топити розпочнуть вже сьогодні, а де поки відкладуть старт сезону, йдеться в Сніданку з 1+1.

Так, основною умовою увімкнення батарей в будинках є температура повітря на вулиці - не більше +8 градусів тепла протягом трьох днів. Але в школах, садочках, лікарнях топити, як правило, починають раніше.

15 жовтня опалення включають в Рівному. Спочатку планувалося це зробити в понеділок, але через тепло з вікном терміни переглянули. Сьогодні ввечері тепло повинно бути у рівненських лікарнях і пологових. А через день-два гаряча вода буде вже в батареях всіх будинків міста.

Також сьогодні пустять тепло в Харкові і Хмельницькому, завтра, 16 числа - в Сумах.

А ось у Львові та Луцьку теплий сезон ймовірно почнеться вже з понеділка, 19 жовтня.

У Києві також заявили, що обладнання готове до старту сезону, але поки що чекають низької температури, яка протримається три дні. Це стосується і решти українських міст.

Оновлення: Віталій Кличко заявив, що в Києві опалювальний сезон стартує 16 жовтня. В першу чергу підключать школи, садки та лікарні, а потім протягом тижня 12 тисяч багатоквартирних будинків.

Тим часом синоптики прогнозують, що "бабине літо" в Україні закінчиться вже в п'ятницю, 16 жовтня. В країну увірвуться дощі і найсерйозніше за всю осінь похолодання.

Раніше ми писали, що робити, якщо опалення вимкнене і в квартирі дуже холодно.

Також повідомлялося, за яких умов в Україні розпочнеться опалювальний сезон.