Набряки підуть з вашого обличчя всього за 15 хвилин, і в цьому вам допоможе маска з одного інгредієнта

Вранці багато хто незадоволений своїм відображенням у дзеркалі через набряки. Роздуті щоки, почервонілий і опухлий ніс - ці проблеми псують настрій, але з ними можна розправитися лише за 15 хвилин. І допоможе вам у цьому проста маска лише з одного інгредієнта.

Що швидко зніме набряк з обличчя

Виявляється, є один простий лайфхак. Вам знадобиться лише одне яйце, вірніше його "половинка". Дістаньте його з холодильника, відокремте білок від жовтка.

Вам знадобиться лише білок. Збийте його до густої пінки, після чого нанесіть маску на обличчя. За 15 хвилин можна змивати білок теплою водою. Якщо маску наносити складно, робіть це пензлем для макіяжу.

Що прибирає набряки на обличчі (фото: freepik.com)

Білок багатий на протеїни, які швидко приберуть набряки і потягнуть шкіру. Однак важливо пам'ятати, що перед нанесенням домашніх масок, якщо вони з медом або яйцями, проведіть тест на алергію. Спочатку нанесіть трохи засобу на внутрішній бік руки та поспостерігайте.

Якщо за декілька годин шкіра не почервоніє і у вас не з'явиться алергічна реакція - маску можна наносити на обличчя. Однак найкращим варіантом буде попередня консультація з дерматологом, який точно скаже, чи підходить вашій шкірі такий засіб.

Лід від набряків теж ефективний (фото: freepik.com)

Як прибрати набряки на обличчі - додаткові лайфхаки

Щоб зранку обличчя не було роздутим, відмовтеся від вживання алкоголю у вечірній час. Крім цього, слідкуйте за водним балансом не забувайте про правильне харчування.

Якщо ж вам терміново потрібно прибрати набряки з обличчя, спробуйте вмитися холодною водою, зробити компреси з огірковим лосьйоном або зробити масаж кубиками льоду.