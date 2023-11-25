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Мінус 20 років: ці 3 лайфхаки допоможуть вам назавжди забути про зморшки навколо очей

Субота 25 листопада 2023 17:01
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Мінус 20 років: ці 3 лайфхаки допоможуть вам назавжди забути про зморшки навколо очей Як прибрати зморшки навколо очей (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

З віком практично в усіх з'являються зморшки і мало кому вони подобаються. І якщо ви хочете візуально помолодшати на 20 років, прибравши "заломи" та "гусячі" лапки біля очей, вам допоможуть 3 простих способи. Вам не знадобиться витрачати багато грошей.

Як позбутися зморшок та "гусячих лапок" навколо очей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl.

Зелений чай

Компреси із зеленим чаєм допоможуть прибрати зморшки. Цей продукт багатий на речовини, які зміцнюють м'язи і підтягують шкіру.

Просто заваріть пакетик зеленого чаю окропом. Потім зачекайте, поки вода охолоне. І після цього ви можете прикладати пакетик чаю або ватний спонж, змочений у заварці, до шкіри навколо очей. Такий компрес варто тримати близько 10-15 хвилин.

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Зелений чай допоможе забути про зморшки (фото: freepik.com)

Оливкова олія та лимон

Також ви можете зробити маску лише з двох інгредієнтів. Лимон не тільки допоможе впоратися зі зморшками, а й усуне кола під очима.

Змішайте трохи оливкової олії, яка розгладжуватиме шкіру, з кількома краплями соку свіжого цитрусу. Потім нанесіть маску на шкіру навколо очей, а згодом змийте теплою водою.

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Оливкова олія від зморшок (фото: freepik.com)

Лід

Багато хто не знає, що холод здатний омолоджувати та зміцнювати шкіру. Він стимулює відтік лімфи та бореться зі зморшками.

Візьміть кубик льоду та масажуйте ним шкіру навколо очей. Постарайтеся не надто натискати, рухи повинні бути легкими та масажними.

Мінус 20 років: ці 3 лайфхаки допоможуть вам назавжди забути про зморшки навколо очейЛід позбавить вас від "гусячих лапок" (фото: freepik.com)

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