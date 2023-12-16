Отеки уйдут с вашего лица всего за 15 минут, и в этом вам поможет маска всего из одного ингредиента

По утром многие недовольны своим отражением в зеркале из-за отеков. Раздутые щеки, покрасневший и опухший нос - эти проблемы портят настроение, но с ними можно расправиться всего за 15 минут. И поможет вам в этом простая маска всего из одного ингредиента.

Как быстро убрать отеки с лица, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl .

Что быстро снимет отек с лица

Оказывается, существует один простой лайфхак. Вам понадобится всего лишь одно яйцо, вернее его "половинка". Достаньте его из холодильника, отделите белок от желтка.

Вам понадобится только белок. Взбейте его до густой пенки, после чего нанесите маску на лицо. Через 15 минут можете смывать белок теплой водой. Если наносить маску сложно, делайте это кистью для макияжа.

Что убирает отеки на лице (фото: freepik.com)

Белок богат протеинами, которые быстро уберут отеки и потянут кожу. Однако важно помнить, что перед нанесением домашних масок, особенно если они с медом или яйцами, проведите тест на аллергию. Сначала нанесите немного средства на внутреннюю сторону руки и понаблюдайте.

Если за несколько часов кожа не покраснеет и у вас не появится аллергическая реакция - маску можно наносить на лицо. Однако лучшим вариантом будет предварительная консультация с дерматологом, который точно скажет, подходит ли вашей коже такое средство.

Лед от отеков тоже эффективен (фото: freepik.com)

Как убрать отеки на лице - дополнительные лайфхаки

Чтобы с утра лицо не было одутловатым, откажитесь от употребления алкоголя в вечернее время. Кроме этого, следите за водным балансом не забывайте о правильном питании.

Если же вам срочно нужно убрать отеки с лица, попробуйте умыться холодной водой, сделать компрессы с огуречным лосьоном или же сделайте массаж кубиками льда.