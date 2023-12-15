Що і як їсти, щоб досягти довголіття: три прості правила від експерта

Найбільше довгожителів є у так званих блакитних зонах, до яких входять деякі регіони Японії, Греції, Коста-Ріки та Італії. Середня тривалість життя там на 10 років вища, ніж по всьому світу, і становить вона понад 82 роки. Але є три корисні поради, які, за словами експертів, допоможуть досягти довголіття, навіть тим людям, які не живуть у блакитній зоні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Eat This, Not That .

Їжте ситний сніданок

"Сніданок є неймовірно важливою частиною вашого дня. Він може підвищити або порушити вашу енергію та настрій. Я вважаю, що перш за все потрібно з’їсти ситний сніданок, в ідеалі - гострий", - розповів експерт Ден Бюттнер.

Дослідження показують, що сніданок може покращити фізичне та психічне благополуччя та покращити загальну якість життя. Можна використовувати рецепти корисних, солоних сніданків, які включають певні основні продукти, такі як вівсяна каша, авокадо, яйця, грецький йогурт, ягоди, горіхи та лосось.

Додайте квасолю у свої страви

Бюттнер також радить додавати квасолю до їжі, яку ви любите, оскільки вона є чудовим джерелом білка.

Квасоля є основним продуктом кожної дієти блакитних зон у всьому світі. Наприклад, жителі Нікоя люблять чорні боби, жителі Окінави використовують соєві боби в багатьох стравах, а жителі Середземномор’я їдять нут і білу квасолю разом із сочевицею. Згідно з дослідженням 2004 року, опублікованим в Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, споживання 20 г бобових пов’язане зі зниженням ризику смерті на 7-8%.

Їжте горіхи під час перекусу

Лише жменька горіхів (приблизно 25 г) на день для перекусу цілком може підтримати ваше здоров'я. Саме стільки горіхів споживають довгожителі. Мешканці Нікої регулярно їдять фісташки, а сардинці - мигдаль.

Відповідно до дослідження, опублікованого в журналі Американського коледжу кардіології, люди, які споживали 13 г горіхів п’ять разів або більше щотижня, мали на 14% менший ризик серцево-судинних захворювань і на 20% менший ризик ішемічної хвороби серця.