Где набрать питьевую воду в Киеве, если она исчезнет из кранов: адреса

При чрезвычайной ситуации может остановиться водоснабжение и пропадет вода в кранах. Набрать воду можно будет в бюветах, которые расположены во многих районах Киева.

Где искать бюветы – читайте ниже.

Синим цветом обозначены действующие бюветы, красным – те, которые на данный момент не работают.

Найти ближайший работающий бювет можно по специальной интерактивной карте .

И еще более 100 бюветов по всей столице.

на пересечении улиц Александра Пироговского и Соломенской

на пересечении улиц Андреевская и Братская

Напомним, ранее мы писали о том, что Минздрав дал инструкцию по домедицинской помощи для гражданских.

А также рассказывали о том, что появилась обновленная карта ближайших бомбоубежищ по всей Украине.