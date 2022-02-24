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Где набрать питьевую воду в Киеве, если она исчезнет из кранов: адреса

Автор: Анна Шиканова

При чрезвычайной ситуации может остановиться водоснабжение и пропадет вода в кранах. Набрать воду можно будет в бюветах, которые расположены во многих районах Киева.

Где искать бюветы – читайте ниже.

ул. Энтузиастов, 21

ул. Радужна, 17-21

на пересечении улиц Андреевская и Братская

ул. Петропавловская, 14-26

на пересечении улиц Александра Пироговского и Соломенской

ул. Славгородская (парк "Партизанской славы")

ул. Ревуцкого, 32

ул. Сабурова, 9/61

ул. Сабурова 3

ул. Оноре де Бальзака, 63

бульвар Выгуровский, 6

ул. Милославская, 17-я

ул. Милославская, 35

ул. Радунская, 5

ул. Оноре де Бальзака, 80

ул. Драйзера, 32

ул. Закревского, 23

проспект Лесной, 18

ул. Жукова, 29

ул. Жукова, 45-в

ул. Милютенко, 7

И еще более 100 бюветов по всей столице.

Найти ближайший работающий бювет можно по специальной интерактивной карте.

Синим цветом обозначены действующие бюветы, красным – те, которые на данный момент не работают.

Напомним, ранее мы писали о том, что Минздрав дал инструкцию по домедицинской помощи для гражданских.

А также рассказывали о том, что появилась обновленная карта ближайших бомбоубежищ по всей Украине.

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