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Военное положение. Минздрав опубликовал инструкцию по домедицинской помощи для гражданских

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 19:00
Военное положение. Минздрав опубликовал инструкцию по домедицинской помощи для гражданских Фото: Домедицинская помощь пострадавшим (courses.ed-era.com)
Автор: Антон Федорцив

Министерство здравоохранения подготовило по оказанию домедицинской помощи в условиях военного положения для гражданских лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ведомства.

Минздрав составил инструкцию с десяти пунктов по оказанию помощи пострадавшим во время вторжения России в Украину. Рекомендации министерства вышли под лозунгом "Подготовлен – значит защищен!".

Профильное ведомство рекомендует для начала определить, будет ли помощь гражданскому лицу безопасной. Далее советуют переместить пострадавшего в безопасное место и там оценить его состояние. Затем просят позвонить на номер "103" и в другие экстренные службы (при необходимости).

Далее следуют практические рекомендации. Для начала остановить критические кровотечения и обеспечить проходимость дыхательных путей. Если это не поможет, то нужно применить сердечно-легочную реанимацию.

Главная рекомендация – не покидать пострадавшего. Даже после остановки кровотечения он может захотеть снять жгут или турникет из-за болевого шока.

Кстати, украинские войска остановили атаку на Черниговщине.

Напомним, что в Киеве ситуация остается полностью контролируемой.

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