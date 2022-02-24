Военное положение. Минздрав опубликовал инструкцию по домедицинской помощи для гражданских

Министерство здравоохранения подготовило по оказанию домедицинской помощи в условиях военного положения для гражданских лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ведомства .

Минздрав составил инструкцию с десяти пунктов по оказанию помощи пострадавшим во время вторжения России в Украину. Рекомендации министерства вышли под лозунгом "Подготовлен – значит защищен!".

Профильное ведомство рекомендует для начала определить, будет ли помощь гражданскому лицу безопасной. Далее советуют переместить пострадавшего в безопасное место и там оценить его состояние. Затем просят позвонить на номер "103" и в другие экстренные службы (при необходимости).

Далее следуют практические рекомендации. Для начала остановить критические кровотечения и обеспечить проходимость дыхательных путей. Если это не поможет, то нужно применить сердечно-легочную реанимацию.

Главная рекомендация – не покидать пострадавшего. Даже после остановки кровотечения он может захотеть снять жгут или турникет из-за болевого шока.