Де набрати питну воду в Києві, якщо вона зникне з кранів: адреси

При надзвичайній ситуації може зупинитися водопостачання і пропаде вода в кранах. Набрати воду можна буде в бюветах, які розташовані в багатьох районах Києва.
Де шукати бювети – читайте нижче.
вул. Ентузіастів, 21
вул. Райдужна, 17-21
на перетині вулиць Андріївська та Братська
вул. Петропавлівська, 14-26
на перетині вулиць Олександра Пироговського та Солом'янської
вул. Славгородська (парк "Партизанської слави")
вул. Ревуцького, 32
вул. Сабурова, 9/61
вул. Сабурова 3
вул. Оноре де Бальзака, 63
бульвар Вигурівський, 6
вул. Милославська, 17-а
вул. Милославська, 35
вул. Радунська, 5
вул. Оноре де Бальзака, 80
вул. Драйзера, 32
вул. Закревського, 23
проспект Лісовий, 18
вул. Жукова, 29
вул. Жукова, 45-в
вул. Мілютенка, 7
І ще понад 100 бюветів по всій столиці.
Знайти найближчий працюючий бювет можна на спеціальній інтерактивній карті.
Синім кольором позначені діючі бювети, червоним – ті, які на цей момент не працюють.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що МОЗ дав інструкцію з домедичної допомоги для цивільних.
А також розповідали про те, що з'явилася оновлена карта найближчих бомбосховищ по всій Україні.