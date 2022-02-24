Де набрати питну воду в Києві, якщо вона зникне з кранів: адреси

При надзвичайній ситуації може зупинитися водопостачання і пропаде вода в кранах. Набрати воду можна буде в бюветах, які розташовані в багатьох районах Києва.

Де шукати бювети – читайте нижче.

Синім кольором позначені діючі бювети, червоним – ті, які на цей момент не працюють.

Знайти найближчий працюючий бювет можна на спеціальній інтерактивній карті .

І ще понад 100 бюветів по всій столиці.

на перетині вулиць Олександра Пироговського та Солом'янської

на перетині вулиць Андріївська та Братська

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що МОЗ дав інструкцію з домедичної допомоги для цивільних.

А також розповідали про те, що з'явилася оновлена карта найближчих бомбосховищ по всій Україні.