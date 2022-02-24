ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Де набрати питну воду в Києві, якщо вона зникне з кранів: адреси

Новость на русском →
Київ, Четвер 24 лютого 2022 22:18
Де набрати питну воду в Києві, якщо вона зникне з кранів: адреси Фото: адреси бюветів у Києві (wikimapia.org)
Автор: Анна Шиканова

При надзвичайній ситуації може зупинитися водопостачання і пропаде вода в кранах. Набрати воду можна буде в бюветах, які розташовані в багатьох районах Києва.

Де шукати бювети – читайте нижче.

вул. Ентузіастів, 21

вул. Райдужна, 17-21

на перетині вулиць Андріївська та Братська

вул. Петропавлівська, 14-26

на перетині вулиць Олександра Пироговського та Солом'янської

вул. Славгородська (парк "Партизанської слави")

вул. Ревуцького, 32

вул. Сабурова, 9/61

вул. Сабурова 3

вул. Оноре де Бальзака, 63

бульвар Вигурівський, 6

вул. Милославська, 17-а

вул. Милославська, 35

вул. Радунська, 5

вул. Оноре де Бальзака, 80

вул. Драйзера, 32

вул. Закревського, 23

проспект Лісовий, 18

вул. Жукова, 29

вул. Жукова, 45-в

вул. Мілютенка, 7

І ще понад 100 бюветів по всій столиці.

Знайти найближчий працюючий бювет можна на спеціальній інтерактивній карті.

Синім кольором позначені діючі бювети, червоним – ті, які на цей момент не працюють.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що МОЗ дав інструкцію з домедичної допомоги для цивільних.

А також розповідали про те, що з'явилася оновлена карта найближчих бомбосховищ по всій Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
вода бюветы Вторгнення Росії до України
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога