Була набита людьми: у Харкові на ходу спалахнула маршрутка (відео)

Маршрутка з пасажирами загорілась в Харкові (ілюстративне фото: УНІАН)

Маршрутку спочатку гасили місцеві мешканці

У Харкові під час руху загорілася маршрутка. У цей час транспорт був набитий пасажирами. Інцидент трапився на житловій вулиці біля приватних будинків, повідомляє ТСН.

На щастя, пасажири встигли вибігти з салону. Тим не менше, салон машрутного таксі зсередини повністю вигорів.

Відомо, що НП трапилася з маршруткою №61, яка курсує з Центрального ринку на Лису гору.

"Маршрутку спочатку безуспішно гасили з сусідами до приїзду пожежників", - розповів очевидець Сергій Погребняк, який надав відео.

Зазначимо, що користувачі мережі сильно обурені інцидентом. Вони вважають, що такий приватний транспорт має бути ліквідований.

Маршрутка з пасажирами загорілась в Харкові (відео: YouTube/ТСН)

"Ну що там, білетики у всіх є? А недавно відео було про (в лапках) небезпечні нелегальні автобуси. Що тепер скажеш, Ілон Маск?" - написав один з користувачів

"Якась бабця в кінці салону: "Закрийте вікно, мені холодно..." - жартує інший.

"Треба на законодавчому рівні визнати маршрутки "Богдан" геноцидом українського народу", - поділився думкою ще один коментатор.

Раніше ми псиали, що у Львівській області загорівся поїзд, і пасажирам до приїзду рятувальників довелося гасити його самостійно.