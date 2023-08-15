Набагато кращий та смачніший, ніж покупний. Тримайте швидкий рецепт домашнього майонезу

Інгредієнти

Фудблогер наголошує, що всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Вам знадобляться:

олія - 180 мл

яйце - 1 шт.

оцет - 1 ч. л.

сіль - 1/2 ч. л.

чорний перець

цукор - 1 ч. л.

гірчиця - 1 ч. л.

Як готувати

В посуд налийте олію, додайте цукор, сіль, перець, яйце, гірчицю та оцет. Яйце потрібно розбити акуратно, аби не пошкодити жовток.

"Ніжку" блендера опустіть на дно так, щоб захопити яйце та, не відриваючись від дна посуду, почніть збивати на максимальному режимі кілька секунд, доки не почне з'являтись густа маса.

Далі почніть рухати блендером та збийте до загустіння всієї суміші. Готово! Майонез може зберігатись в холодильнику чотири-п'ять днів.