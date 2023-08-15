RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гораздо лучше и вкуснее покупного. Держите быстрый рецепт домашнего майонеза

Как приготовить домашний майонез (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Преимущество домашнего майонеза состоит в том, что вы знаете, какие в нем ингредиенты. Приготовить такой соус на самом деле можно за несколько минут.

Рецептом поделилась фудблогер Юлия Симончук в своем Instagram.

Ингредиенты

Фудблогер подчеркивает, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Вам понадобятся:

  • растительное масло - 180 мл
  • яйцо - 1 шт.
  • уксус - 1 ч. л.
  • соль - 1/2 ч. л.
  • черный перец
  • сахар - 1 ч. л.
  • горчица - 1 ч. л.

Как готовить

В посуду налейте растительное масло, добавьте сахар, соль, перец, яйцо, горчицу и уксус. Яйцо нужно разбить аккуратно, чтобы не повредить желток.

"Ножку" блендера опустите на дно так, чтобы захватить яйцо и, не отрываясь от дна посуды, начните взбивать на максимальном режиме несколько секунд, пока не начнет появляться густая масса.

Затем начните двигать блендером и взбейте до загустения всей смеси. Готово! Майонез может храниться в холодильнике четыре-пять дней.

Раньше мы писали о том, как приготовить густое сливовое варенье на сковороде за 20 минут.

Также читайте, рецепт картофельного киша из вчерашнего пюре.

Читайте РБК-Украина в Google News
майонезпродукти