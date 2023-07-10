Набагато краще, ніж лосось. Цей вид риби визнаний найкориснішим для здоров'я

Скумбрія

За словами нутриціолога, скумбрія - відмінне джерело білка. Він засвоюється організмом в 3 рази швидше, ніж яловичина або курятина.

Така риба дуже цінна для дієтичного харчування завдяки багатому вмісту вітамінів, особливо групи D. Скумбрія вважається, однією з найбагатших натуральних джерел вітаміну D у світі.

Також в ній містяться всі вітаміни групи B, РР (нікотинової кислоти). Також м'ясо скумбрії має найвищий вміст корисних для організму омега-3 - жирних кислот серед риб елітних сортів.

Користь скумбрії забезпечують мікро та макроелементи, на які багате м’ясо цієї риби. Це - фосфор, йод, кальцій, калій, натрій, магній, мідь, марганець, фтор, цинк, сірка та залізо.

Яку скумбрію вибрати

Дарія Семеренко радить вибирати свіжоморожену рибу, оскільки у ній найбільше поживних речовин, вітамінів та мінералів. Якщо приготувати її на пару або в духовці без додавання олії, ми отримаємо здорову та низькокалорійну їжу.

Другий варіант, але вже менш корисний - це консервована скумбрія. Під час консервування і зберігання вона втрачає значну кількість поживних речовин. Важливо обирати у власному соку, а не в олії!

Однак копчена скумбрія може бути навіть шкідливою, тому таку рибу краще не купувати.

Оселедець

У такій рибі міститься білок, який важливий для нормальної та повноцінної роботи організму. М’ясо оселедця за поживністю не поступається іншим, дорожчим видам риб. У ньому до 33% легкозасвоюваного жиру.

Також ця риба містить вітаміни A, D, Е, В і безліч мікроелементів, серед яких фосфор, калій, кальцій, натрій, магній, йод та омега-3.

Корисний оселедець ще тим, що в ньому у великій кількості міститься такий елемент, як селен. Це природний та ефективний антиоксидант, який допомагає знизити у крові кількість продуктів окислення, що важливо для профілактики різних захворювань.