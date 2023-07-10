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Гораздо лучше, чем лосось. Этот вид рыбы признан самым полезным для здоровья

Какая рыба самая полезная для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Многие считают, что самый полезный вид рыбы - это лосось. Однако есть морепродукты, значительно превосходящие красную рыбу по полезным свойствам.

О том, какая рыба является самой полезной для здоровья, рассказала нутрициолог Дария Семеренко в своем Instagram.

Скумбрия

По словам нутрициолога, скумбрия - отличный источник белка. Он усваивается организмом в 3 раза быстрее, чем говядина или курятина.

Такая рыба очень ценна для диетического питания благодаря богатому содержанию витаминов, особенно группы D. Скумбрия считается одним из самых богатых натуральных источников витамина D в мире.

Также в ней содержатся все витамины группы В, РР (никотиновой кислоты). Еще мясо скумбрии имеет самое высокое содержание полезных для организма омега-3 - жирных кислот среди рыб элитных сортов.

Польза скумбрии обеспечивается микро и макроэлементами, которыми богато мясо этой рыбы. Это фосфор, йод, кальций, калий, натрий, магний, медь, марганец, фтор, цинк, сера и железо.

Какую скумбрию выбрать

Дарья Семеренко советует выбирать свежемороженую рыбу, поскольку в ней больше всего питательных веществ, витаминов и минералов. Если приготовить ее на пару или в духовке без добавления растительного масла, мы получим здоровую и низкокалорийную пищу.

Второй вариант, но уже менее полезный - это консервированная скумбрия. При консервировании и хранении она теряет значительное количество питательных веществ. Важно выбирать в собственном соку, а не в масле!

Однако копченая скумбрия может быть даже вредна, поэтому такую рыбу лучше не покупать.

Сельдь

В такой рыбе содержится белок, важный для нормальной и полноценной работы организма. Мясо сельди по питательности не уступает другим, более дорогим видам рыб. В нем до 33% легкоусвояемого жира.

Также эта рыба содержит витамины A, D, Е, В и множество микроэлементов, включая фосфор, калий, кальций, натрий, магний, йод и омега-3.

Полезна сельдь еще тем, что в ней в большом количестве содержится такой элемент как селен. Это природный и эффективный антиоксидант, который помогает снизить количество продуктов окисления в крови, что важно для профилактики разных заболеваний.

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