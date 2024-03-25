На Закарпатті люди перекрили дороги на тлі масової мобілізації: що відомо

Що відомо про мітинг

Про запланований на 25 березня 2024 року мирний мітинг у соціальних мережах стало відомо ще кілька днів тому.

Інформацію про нього активно розповсюджували у різних групах і на особистих сторінках.

"Всі розуміють що йде війна, потрібна мобілізація, боремось за незалежність та за краще життя для наших дітей. Але такі терористичні, бандитські методи мобілізації, коли в балаклавах просто б'ють та викрадають людей з вулиць - це є недопустимо, оскільки це порушення всіх прав та свобод людини, які призводять до недовіри владі та головнокомандувачу. А це, своєю чергою, призведе до бунтів в середині держави, чого і чекає рашистська влада", - наголошується у публікації пенсіонера Івана Шандора з Великолучківської ОТГ у Facebook.

Уточнюється, що початок акції було заплановано на 10 годину ранку.

Які дороги вирішили перекрити

Для того, щоб влада України звернула на це увагу та взялась за розслідування та покарання всіх причетних (поліції, ТЦК, місцевої влади), всім небайдужим запропонували перекрити автодорогу міжнародного значення М-06 "Київ-Чоп" у двох місцях:

у районі між рестораном "Козачок" (неподалік селища Чинадієво) та селом Карпати

на виїзді із села Ракошино в сторону Ужгорода

"Лише паралізуючи транспортне сполучення в нашій області на нас звернуть увагу", - наголосили ініціатори акції.

Кого запросили взяти участь

Примітно, що на мітинг запросили, перш за все, тих осіб, які не є військовозобов'язаними (а отже не підлягають мобілізації):

жінок

чоловіків, старших за 60 років

людей з інвалідністю

Публікація Івана Шандора щодо мітингу (скріншот: facebook.com/ishandor)

Чого домагалися мітингарі

Згідно з оприлюдненою у соцмережах інформацією, кожен мітингуючий:

повинен був мати при собі в телефоні "всі ці відео з побиттями, викраденнями людей"

мав вимагати пояснення цьому беззаконню

мав вимагати вручання повісток лише цивілізованим та законним методом

"Лише так і ніяк інакше! Ми європейці, а не рашисти. Методи вручення повісток з побиттям, викраденням є незаконними, не демократичними, не гуманними, аморальними, фашистськими. Боремось за справедливість! Цивільні не мають бути тероризовані владою! Ми маємо бути почуті!" - йдеться у дописі Анни Пашко Меньшикової у Facebook.

Інша публікація щодо мітингу (скріншот: facebook.com/Анна Пашко Меньшикова)

Як проходив мирний мітинг

Згідно з інформацією речниці Національної поліції в Закарпатській області Ганни Дан, дороги перекривали у селах Карпати та Ракошино.

Станом на 12:30 25 березня рух для проїзду автотранспорту було частково відновлено.

На місцях працюють поліцейські, що забезпечують публічний порядок.

"За фактом перекриття дороги слідчі вноситимуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація - стаття 279 КК України (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства, - Ред.)", - уточнила речниця.

Організатора цих заходів буцімто вже було встановлено.

"Тривають слідчі дії для притягнення винних до відповідальності", - додала представниця Нацполіції.

Перекриття доріг на Закарпатті (фото: antikor.com.ua)

Реакція місцевої влади

На ситуацію з перекриттям доріг відреагував також голова Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"Сьогодні декілька десятків жінок на декілька годин перекрили важливу трасу "Київ-Чоп" на двох ділянках: в районі санаторію "Карпати" та у селі Ракошино. Жінки обґрунтували свій протест тим, що невдоволені мобілізацією та роботою ТЦК", - розповів він у своєму Facebook.

Чоловік уточнив, що для забезпечення порядку на місце події оперативно прибули поліцейські.

"На одній з ділянок, а саме в районі санаторію "Карпати", ініціативна група з жінок вирушила на розмову до місцевого ТЦК, протест було одразу припинено", - додав посадовець.

Водночас у Ракошино до жінок представники ТЦК приїхали самостійно - аби вислухати претензії населення, "щоб цивілізованим шляхом вирішити так звану проблему, заявлену громадянами".

"О 12:30 дорогу було повністю розблоковано. За час протесту на дорозі утворилося скупчення автомобілів, переважно вантажних. Певні фури мали вантажі, пов'язані з діяльністю Сил Оборони країни", - наголосив Гайдай.

За його словами, спричинена пауза в русі могла коштувати життів наших бійців на фронті.

"Тож хочу звернутися до наших громадян на майбутнє: війна не терпить таких вчинків. Ваші дії мають бути раціональними. Ваші дії не мають шкодити, тим паче фронту і нашим захисникам", - додав чиновник.

Насамкінець він зауважив: "Якщо ви невдоволені діями представників державних структур - ми завжди все можемо вирішити цивілізовано. Організувати зустріч та почути один одного".

"Наша сила - в єдності, а не навпаки", - підсумував очільник Мукачівської РДА.

Допис Сергія Гайдая (скріншот: facebook.com/sergey.gaidai.loga)