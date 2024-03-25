В Закарпатье люди перекрыли дороги на фоне массовой мобилизации: что известно

На Закарпатье люди перекрывали дороги и митинговали против произвола местных властей, представителей ТЦК и СП и полиции на фоне мобилизации в Украине.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этом мирном митинге и чего именно требовали участники акции.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы Ивана Шандора и Анны Пашко Меньшиковой в Facebook, "Закарпаття 24".
О запланированном на 25 марта 2024 года мирном митинге в социальных сетях стало известно еще несколько дней назад.
Информацию о нем активно распространяли в разных группах и на личных страницах.
"Все понимают что идет война, нужна мобилизация, боремся за независимость и за лучшую жизнь для наших детей. Но такие террористические, бандитские методы мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц - это недопустимо, поскольку это нарушение всех прав и свобод человека, которые приводят к недоверию власти и главнокомандующему. А это, в свою очередь, приведет к мятежам внутри государства, чего и ждут рашистские власти", - отмечается в публикации пенсионера Ивана Шандора из Великолучковской ОТГ в Facebook.
Уточняется, что начало акции было запланировано на 10 часов утра.
Для того чтобы власти Украины обратили на это внимание и взялись за расследование и наказание всех причастных (полиции, ТЦК, местной власти), всем неравнодушным предложили перекрыть автодорогу международного значения М-06 "Киев-Чоп" в двух местах:
"Лишь парализуя транспортное сообщение в нашей области на нас обратят внимание", - подчеркнули инициаторы акции.
Примечательно, что на митинг пригласили, прежде всего, тех людей, которые не являются военнообязанными (а значит не подлежат мобилизации):
Публикация Ивана Шандора насчет митинга (скриншот: facebook.com/ishandor)
Согласно обнародованной в соцсетях информации, каждый митингующий:
"Только так и никак иначе! Мы европейцы, а не рашисты. Методы вручения повесток с избиением, похищением являются незаконными, не демократическими, не гуманными, безнравственными, фашистскими. Боремся за справедливость! Гражданские не должны быть терроризированы властью! Мы должны быть услышаны!" - говорится в сообщении Анны Пашко Меньшиковой в Facebook.
Другая публикация о митинге (скриншот: facebook.com/Анна Пашко Меньшикова)
Согласно информации пресс-секретаря Национальной полиции в Закарпатской области Анны Дан, дороги перекрывали в селах Карпаты и Ракошино.
По состоянию на 12:30 25 марта движение для проезда автотранспорта было частично восстановлено.
На местах работают полицейские, обеспечивающие публичный порядок.
"По факту перекрытия дороги следователи будут вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная правовая квалификация - статья 279 УК Украины (блокировка транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия, - Ред.)", - уточнила спикер.
Организатор этих мероприятий якобы уже был установлен.
"Продолжаются следственные действия для привлечения виновных к ответственности", - добавила представитель Нацполиции.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Минобороны откроет 27 рекрутинговых центров в областных центрах.
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