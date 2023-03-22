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"На вагу золота". Як у Херсоні вирішують одну з найбільш гострих проблем: фото і відео

У Херсонській області людей забезпечують питною водою (фото: Нікіта Глазирін/Project HOPE)
Автор: Тетяна Самарук

Триває видача гуманітарної допомоги жителям Херсона та області. Громадам постійно допомагають благодійні організації, які в тому числі забезпечують людей чистою питною водою.

Жителі міст і сіл зізнаються, що зараз питання питної води - одне з найпріоритетніших.

Яка ситуація з водою у Херсонській області зараз

У Херсоні та сільських громадах області після деокупації склалася складна ситуація з чистою питною водою. Річ у тім, що перед втечею російські військові пошкодили опори та підстанції та продовжують постійні обстріли українських населених пунктів.

Внаслідок обстрілів деякі села місяцями були знеструмлені, а деякі досі не мають доступу до централізованого водопостачання.

Тому роботи благодійним і гуманітарним організаціям сьогодні вистачає. А одними з тих, хто забезпечує людей питною водою є Project HOPE - всесвітня організація охорони здоров’я та гуманітарної допомоги, яка здійснює діяльність у більш ніж 30 країнах.

Зокрема організація постачає бутильовану воду у село Посад-Покровське Чорнобаївського району. Тут знаходиться 940 будинків, 300 з яких було зруйновано російськими окупантами.

Ось в що перетворили російські окупанти Посад-Покровське (фото: Нікіта Глазирін/Project HOPE)

Не дивлячись на це, люди відчувають велику надію та повертаються додому після довгих місяців розлуки.

"Ми дуже вдячні волонтерам, усім причетним, що ви не забуваєте про нас. Нині питна вода для нас на вагу золота", - говорить одна з жительок Посад-Покровська Ірина.

З моменту повномасштабного вторгнення Ірина з чоловіком разом з іншими мешканцями втекли з дому в Посад-Покровську і жили в Миколаєві аж до звільнення Херсонської області в листопаді минулого року.

Як тільки почули про звільнення Херсона, захотіли їхати додому.

"Ми приїхали сюди 29 листопада. Ми чомусь ще не вірили, що зможемо повернутися додому вільно. Згодом волонтери почали возити нам воду, велике спасибі. Це ж головне, правда? Без води - як без рук", - каже вона.

В Херсонській області людям роздають питну воду (фото: Нікіта Глазирін/Project HOPE)

Зауважимо, що роздача питної води від Project HOPE контролюється місцевою владою і по списках у таких селах, як Антонівка, Комишани, Чорнобаївка, Посад Покровське, Благодатне та Кисилівка.

Раніше ми повідомляли, що окупанти випустили по Херсону та області майже 400 снарядів.

Також ми писали, як живуть українці на окупованих Росією територіях.

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