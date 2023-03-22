"На вес золота". Как в Херсоне решают одну из самых острых проблем: фото и видео

Какая ситуация с водой в Херсонской области сейчас

В Херсоне и сельских общинах после деоккупации сложилась сложная ситуация с чистой питьевой водой. Дело в том, что перед бегством русские военные повредили опоры и подстанции и продолжают постоянные обстрелы украинских населенных пунктов.

В результате обстрелов некоторые села месяцами были обесточены, а некоторые до сих пор не имеют доступа к централизованному водоснабжению.

Потому работы благотворительным и гуманитарным организациям сегодня хватает. А одними из тех, кто обеспечивает людей питьевой водой, является Project HOPE - всемирная организация здравоохранения и гуманитарной помощи, осуществляющая деятельность в более чем 30 странах.

В частности, организация поставляет бутилированную воду в село Посад-Покровское Чернобаевского района. Здесь находится 940 домов, 300 из которых были разрушены российскими оккупантами.

Вот во что превратили российские оккупанты Посад-Покровское (фото: Никита Глазырин/Project HOPE)

Несмотря на это, люди чувствуют большую надежду и возвращаются домой после долгих месяцев разлуки.

"Мы очень благодарны волонтерам, всем причастным, что вы не забываете о нас. Сейчас питьевая вода для нас по весу золота", - говорит одна из жительниц Посад-Покровска Ирина.

С момента полномасштабного вторжения Ирина с мужем вместе с другими жителями сбежала из дома в Посаде-Покровске и жили в Николаеве вплоть до освобождения Херсонской области в ноябре прошлого года.

Как только услышали об освобождении Херсона, захотели ехать домой.

"Мы приехали сюда 29 ноября. Мы почему-то еще не верили, что сможем вернуться домой свободно. Впоследствии волонтеры начали возить нам воду, большое спасибо. Это же главное, правда? Без воды - как без рук", - говорит она.

В Херсонской области людям раздают питьевую воду (фото: Никита Глазырин/Project HOPE)

Отметим, что раздача питьевой воды от Project HOPE контролируется местными властями и по спискам в таких селах, как Антоновка, Камышаны, Чернобаевка, Посад Покровское, Благодатное и Кисиловка.