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Окупанти випустили по Херсону та області майже 400 снарядів: є жертва та багато поранених

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Вівторок 21 березня 2023 08:08
Окупанти випустили по Херсону та області майже 400 снарядів: є жертва та багато поранених Фото: Окупанти випустили по Херсону та області майже 400 снарядів (Getty Image)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти протягом минулої доби 66 разів обстріляли територію Херсонської області. Ворог випустив 393 снаряди з важкої артилерії та "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За словами посадовця, Херсон загарбники атакували 3 рази.

Прокудін розповів, що 14 снарядів противника влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

"На жаль, є жертви. Одна людина загинула, семеро, серед них одна дитина, - зазнали поранень", - додав глава ОВА.

Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 20 березня було евакуйовано 41 цивільну особу.

Нагадаємо, 20 березня у лісосмузі за селом Станіслав на російській міні підірвався житель Херсонської області.

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