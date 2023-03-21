Окупанти випустили по Херсону та області майже 400 снарядів: є жертва та багато поранених

Фото: Окупанти випустили по Херсону та області майже 400 снарядів (Getty Image)

Російські окупанти протягом минулої доби 66 разів обстріляли територію Херсонської області. Ворог випустив 393 снаряди з важкої артилерії та "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За словами посадовця, Херсон загарбники атакували 3 рази. Прокудін розповів, що 14 снарядів противника влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. "На жаль, є жертви. Одна людина загинула, семеро, серед них одна дитина, - зазнали поранень", - додав глава ОВА. Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 20 березня було евакуйовано 41 цивільну особу.