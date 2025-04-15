Alyona Alyona сказала, скільки тисяч доларів витрачає на життя в селі

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona назвала суму, яку витрачає на життя в селі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артистки для "ТУР Зірками" на Люкс ФМ.

Торік Alyona Alyona вирішила змінити ритм життя та переїхала з Києва на Івано-Франківщину - саме звідти родом її коханий.

Новим домом для зірки стало село Вигода, де реперка відкрила в собі любов до господарства.

Артистка зізнається, що із задоволенням доглядає клумби та мріє про власний шматочок землі.

"Володька (хлопець зірки, - прим. ред.) у нас по консервації: грибочки мариновані, огірочки, вишеньки, полуниця. Я по клумбах. Оце моє: рослинки садить. У мене є клаптик землі під балконом. Та я вже й на балконі засадила тюльпанами й нарцисами. Дуже чекаю той момент, коли можна буде придбати собі житло, землю", - поділилася вона. Alyona Alyona з коханим Володимиром (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Окрім того, що поряд природа, життя на Франківщині виявилося ще й економнішим.

За словами співачки, її щомісячні витрати становлять приблизно 2 тисяч доларів - сюди входить оренда, транспорт, харчування та витрати на здоров’я.

"Тут (на Франківщині) я витрачаю менше, оскільки менше десь їжджу. Будь-яка поїздка в столиці - це дорого, адже десь потрібно сісти поїсти, зняти готель", - зізналася реперка.

Нагадаємо, кілька років тому стало відомо, що знаменитість перебуває у стосунках з музикантом Володимиром.

Про одруження, як зізнається зірка, вони з бойфрендом поки що не думають. Пара чекає на перемогу України у війні, і вже тоді, можливо, укладуть офіційний шлюб.

Зараз, за словами співачки, заміжжя неважливе для неї. А ось до материнства, каже артистка, вона вже готова.