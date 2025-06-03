Алла Волкова розповіла, скільки заробляє на стендапі та витрачає щомісяця
Українська стендап-комікеса Алла Волкова поділилася, скільки їй вдається заробляти, займаючись виключно виступами.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю гумористки Славі Дьоміну.
За словами зірки, вона не співпрацює з брендами й не знімається в рекламі, зосередившись лише на гастролях.
"Мій середній місячний дохід - це точно більше 5 тисяч доларів. Я гастролюючий комік, заробляю з гастролей. Я не беру рекламу в соцмережах, нікуди. Так сталось", - зазначила вона.
Також Волкова пояснила, чому уникає рекламних зйомок.
"Мені хочеться все-таки асоціюватися у людей лише зі стендапом. Я не органічна в зйомках реклами. Там все по сценарію, а я люблю, щоб було живо", - поділилася вона.
Алла Волкова (скріншот)
Свої щомісячні витрати артистка оцінила на рівні 2000 доларів.
"Я зараз знімаю квартиру, їжджу на таксі, замовляю готову їжу - і на все це йде приблизно дві тисячі. А якщо врахувати ще дитину, то десь три", - прокоментувала Алла.
При цьому, вона наголосила, що не витрачає кошти на статусні речі.
"У мене немає цієї штуки - піти й купити собі якусь дорогу шмотку", - зізналася стендап-комікеса.
"Багато коштів іде на продакшн і команду", - додала Волкова.
Наприкінці розмови Алла поділилася, що мріє про будинок із власним садом, але нинішня ситуація в країні змушує відкладати це бажання.
"Я хочу, щоб у мене була лужайка, огірки, помідори, розсаду собі є*ану... Але ще не час. Не хочеться, щоб твій будинок роз**ало", - з усмішкою зазначила вона.
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