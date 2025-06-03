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Алла Волкова розповіла, скільки заробляє на стендапі та витрачає щомісяця

Вівторок 03 червня 2025 07:30
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Алла Волкова розповіла, скільки заробляє на стендапі та витрачає щомісяця Алла Волкова (скріншот)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська стендап-комікеса Алла Волкова поділилася, скільки їй вдається заробляти, займаючись виключно виступами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю гумористки Славі Дьоміну.

За словами зірки, вона не співпрацює з брендами й не знімається в рекламі, зосередившись лише на гастролях.

"Мій середній місячний дохід - це точно більше 5 тисяч доларів. Я гастролюючий комік, заробляю з гастролей. Я не беру рекламу в соцмережах, нікуди. Так сталось", - зазначила вона.

Також Волкова пояснила, чому уникає рекламних зйомок.

"Мені хочеться все-таки асоціюватися у людей лише зі стендапом. Я не органічна в зйомках реклами. Там все по сценарію, а я люблю, щоб було живо", - поділилася вона.

Алла Волкова розповіла, скільки заробляє на стендапі та витрачає щомісяцяАлла Волкова (скріншот)

Свої щомісячні витрати артистка оцінила на рівні 2000 доларів.

"Я зараз знімаю квартиру, їжджу на таксі, замовляю готову їжу - і на все це йде приблизно дві тисячі. А якщо врахувати ще дитину, то десь три", - прокоментувала Алла.

При цьому, вона наголосила, що не витрачає кошти на статусні речі.

"У мене немає цієї штуки - піти й купити собі якусь дорогу шмотку", - зізналася стендап-комікеса.

"Багато коштів іде на продакшн і команду", - додала Волкова.

Наприкінці розмови Алла поділилася, що мріє про будинок із власним садом, але нинішня ситуація в країні змушує відкладати це бажання.

"Я хочу, щоб у мене була лужайка, огірки, помідори, розсаду собі є*ану... Але ще не час. Не хочеться, щоб твій будинок роз**ало", - з усмішкою зазначила вона.

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