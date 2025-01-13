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Фіналістка "Холостяка-13" чесно відповіла, скільки тисяч доларів заробляє на місяць

Понеділок 13 січня 2025 18:10
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Фіналістка "Холостяка-13" чесно відповіла, скільки тисяч доларів заробляє на місяць Настя Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)
Автор: Іванна Пашкевич

Фіналістка романтичного проєкту "Холостяк" з Олександром Тереном Анастасія Юзьвак розсекретила свої заробітки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю блогерки Славі Дьоміну.

Зі слів Анастасії, основними джерелами її доходу є консультації з астрології, нумерології, таро та матриці долі, а також рекламні інтеграції.

Також Юзьвак почали запрошувати на різноманітні івенти, щоб проводити медитації та уроки.

Загалом, дівчина зізналась, що її заробіток щомісяця складає до 5000 доларів (понад 200 000 гривень).

Наразі дівчина проживає у Лондоні, місті, яке вважається одним з найдорожчих у світі. Там вона живе у квартирі, оренду якої покривають її батьки.

Фіналістка &quot;Холостяка-13&quot; чесно відповіла, скільки тисяч доларів заробляє на місяць

Настя Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Щомісячна вартість цієї квартири, яка є однокімнатною - 2800 фунтів (144 200 гривень)

На запитання про те, скільки учасниця "Холостяка" витрачає і їй потрібно для життя коштів, запевняє, що їй потрібно небагато.

"Чесно, взагалі я усвідомила, що дуже мало… Це може бути в економрежимі… 1000 доларів витрачаю, якщо без подорожей", - поділилася Анастасія.

Нагадаємо, нещодавно у мережі розкрили інформацію про батька фіналістки шоу "Холостяк" Анастасії Юзьвак, з'ясувавши, що він обіймав посаду депутата. Чоловіка запідозрили в причетності до корупційних схем.

Сама тарологиня відреагувала на ці звинувачення та прокоментувала чутки стосовно свого батька, який не з'являвся у кадрі проєкту.

До слова, раніше фіналістка "Холостяка-13" висловилася про участь у шоу заради піару.

Також Терен чесно відповів, що між ним та Інною після публічного скандалу.

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