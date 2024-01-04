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"На панель піду": актор та ведучий "Сніданку" розповів, на які кошти житиме після закриття проекту

Четвер 04 січня 2024 10:43
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"На панель піду": актор та ведучий "Сніданку" розповів, на які кошти житиме після закриття проекту Попов сім років працював ведучим ранкового шоу вихідного дня (фото: instagram.com/akter)
Автор: Поліна Іваненко

Актор Олександр Попов, який донедавна був ведучим ранкового шоу "Сніданок. Вихідний", розповів, на які кошти він планє жити. Проект оголосив про припинення роботи, а тому нині артист планує заробляти, зокрема, корпоративами.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Попов розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

На що планує жити актор

Попов був ведучим шоу "Сніданок Вихідний" протягом останніх семи років. Нині ж він жартує, що йому терміново потрібно шукати нову роботу.

"Ну, на панель піду", - зі сміхом сказав Попов.

"Поки ні з чого. Будемо робити YouTube, кому ведучий на корпоратив потрібен - будь ласка. Я ніколи не проводив, ну я вів, але масштабно в мене не було такого от. Я згоден, будь ласка, ваше свято зі мною буде краще", - додав він.

&quot;На панель піду&quot;: актор та ведучий &quot;Сніданку&quot; розповів, на які кошти житиме після закриття проектуПопов та ведуча Валентина Хамайко (фото: instagram.com/akter)

Скільки артист раніше заробляв

Попов зазначив, що не може називати точні цифри, але йдеться приблизно про 1-3 тисячу доларів. При цьому, за словами ведучого, ці гроші він отримував не тільки за роботу на "Сніданку".

"По-різному, завжди по-різному... Але я відкладав, тобто я людина, яка пройшла через важкі етапи безробіття", - пояснив артист.

Попов стверджує, що він завжди міг планувати майбутнє та думати про "чорний день". Втім, нині йому потрібно швидко знайти нове джерело доходів. Він платить за оренду квартири, комунальні послуги в оселі його матері. Також Попов зазначив, що зарплата зі "Сніданку" була "як підтримка штанів".

"Я завжди відкладав, тому я міг на якийсь етап стопнутися. Ну якщо нема зйомок, то нема... Це я зараз входжу в етап, коли мені треба віддавати велику суму і треба різко шукати роботу. Але зазвичай, я просто знаючи, що можна залишитися без нічого, я відкладав", - додав артист.

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