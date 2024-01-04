А тепер усе інакше. Як зараз виглядають учасники популярного в 90-х дуету "Аква Віта"

Відомий український попгурт "Аква Віта", який був популярним з 1993 по 2002 роки. За цей час його учасники встигли здобути шалену любов серед публіки. На музичних преміях їх винагороджували за оригінальність виконання, адже в ті роки таких голосів ще не чули.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Вікіпедія, Facebook-сторінка та інтерв'ю KP.ua Ігоря Балана, відео на YouTube.

РБК-Україна (проєкт Styler) дослідило, як склалося життя учасників гурту Ігоря Балана та Ірини Філатової після гучної кар'єри в шоубізнесі.

Історія становлення та розпаду

Гурт "Аква Віта" у 1993 році заснував Ігор Балан. Спочатку до складу гурту входили Ігор Балан та Наталя Лучнікова. Перший їхній виступ гурту відбувся 19 вересня 1993 року на святкуванні Дня міста Кропивницького.

"Аква Віта", як і більшість відомих виконавців тих часів, підписали контракт на співробітництво із Мистецькою агенцією "Територія А". Вже у 1994 році з'являється перший альбом гурту "Несказані слова".

Однак всеукраїнську славу гурт отримав тоді, коли до команди приєдналася Ірина Філатова, оскільки за два тижні до фестивалю "Червона рута" Лучнікова залишає "Аква Віту".

На фестивалі виконавці отримали спеціальну відзнаку за відповідність стилю та оригінальний вокал.

Після цього "Аква Віта" випустила ще декілька альбомів, почала співати наживо, змінювати склад і здобувати популярність на телеекранах.

9 березня 1999 року гурт розриває контракт з "Територією А" й рухається в шоубізнесі самостійно. Однак наступного року Ігор Балан та Ірина Філатова припиняють спільну роботу.

Ігор Балан продовжує писати пісні, активно практикує аранжування. У 2011 році він відроджує проєкт у новому складі з вокалісткою Оленою Титаренко.

Ігор Балан та Олена Титаренко (фото: facebook.com/igor.balan.94)

Як склалося життя співаків тепер

З початком повномасштабної війни РФ проти України у 2022 році Олена Титаренко виїхала за кордон. Ігор переконаний, що вона не залишила колектив і знов виступатиме з ним після повернення.

Сам Балан продовжує давати виступи разом зі своєю донькою Алісою.

"Будемо постійно виступати. Мені здається, і людям буде цікавіше, коли ми зробимо кілька блоків. Один, так би мовити, класичний - наш з Альоною, другий - з кількох пісень, де Аліса співає сама, і третій - де ми співаємо з нею разом. Аліса теж горить цією справою", - розповідав він раніше.

Крім того, артист починає позбуватись російськомовних пісень, перекладаючи їх на українську.

Відомо також, що під час повномасштабної війни він втратив старшу доньку Яну, яка була для нього прийомною.

"Донька дружини, але практично я її виростив. Ми одружилися, коли Янці було 8 років. З маленького віку вона страждала від шокових болів. Періодично хапало так, що їй хотілося на стінку лізти. 30 років лікарі не могли встановити їй діагноз, ніхто не міг сказати, що з нею. Поступово їй ставало все гірше й гірше", - пригадував Балан.

Стосовно Ірини Філатової, то після розпаду "Аква Віти" вона створила свій гурт під назвою "Phila", де була солісткою. Однак цей проєкт не був вдалим.

Ірина Філатова (фото: відкриті джерела)

До 2011 року працювала на борту авіалайнерів авіакомпанії "UM Air".

Наприкінці 2011 року пробувала Ірина свої сили у шоу "Голос країни", але не пройшла відбір наосліп. Причиною стало те, що судді на той момент уже набрали багато учасників до наступного туру.

Влітку 2012 року пройшла кастинг шоу "Х-фактор", але на етапі тренувального табору вибула з проєкту. Чим займається Філатова сьогодні - невідомо.