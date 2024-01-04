"На панель пойду": актер и ведущий "Сніданку" рассказал, на что будет жить после закрытия проекта

Актер Александр Попов, который до недавнего времени был ведущим утреннего шоу "Сніданок. Вихідний", рассказал, на какие средства он планирует жить. Проект объявил о прекращении работы, поэтому артист планирует зарабатывать, в частности, корпоративами.

На что планирует жить актер

Попов был ведущим шоу "Сніданок. Вихідний" на протяжении последних семи лет. Сейчас он шутит, что ему срочно нужно искать новую работу.

"Ну, на панель уйду", - со смехом сказал Попов.

"Пока не на что. Будем делать YouTube, кому ведущий на корпоратив нужен - пожалуйста. Я никогда не проводил, ну я вел, но масштабно у меня не было такого вот. Я согласен, пожалуйста, ваш праздник со мной будет лучше" , - добавил он.

Попов и ведущая Валентина Хамайко (фото: instagram.com/akter)

Сколько артист раньше зарабатывал

Попов отметил, что не может называть точные цифры, но речь идет примерно об 1-3 тысячах долларов. При этом, по словам ведущего, эти деньги он получал не только за работу на "Сніданку".

"По-разному, всегда по-разному... Но я откладывал, то есть я человек, который прошел через трудные этапы безработицы", - объяснил артист.

Попов утверждает, что он всегда мог планировать будущее и думать о "черном дне". Впрочем, сейчас ему нужно быстро найти новый источник доходов. Он платит за аренду квартиры, коммунальные услуги в доме его матери. Также Попов отметил, что зарплата со "Сніданку" была "как поддержка штанов".

"Я всегда откладывал, поэтому я мог на какой-то этап стопнуться. Ну если нет съемок, то нет... Это я сейчас вхожу в этап, когда мне нужно отдавать большую сумму и нужно резко искать работу. Но обычно я просто зная, что можно остаться без ничего, я откладывал", - добавил артист.