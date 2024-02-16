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"На наших глазах город сравняли с землей". Фотографы показали, как сейчас выглядит Авдеевка

Авдеевка, Пятница 16 февраля 2024 20:29
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"На наших глазах город сравняли с землей". Фотографы показали, как сейчас выглядит Авдеевка Как сейчас выглядит Авдеевка (фото: Instagram/libkos)
Автор: Василина Копытко

По данным Британской разведки, Авдеевка остается основным направлением России на фронте. За месяцы жестоких боев оккупанты практически стерли город с лица Земли.

О том, как выглядит сейчас Авдеевка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию военных фотографов Константина и Влады Либеровых в Instagram.

Как сейчас выглядит Авдеевка

"За все время нашей работы мы никогда не комментировали действия командования и не давали им оценки. Мы не военные, мы не знаем всего, не видим всей картины, и, соответственно, не хотели разводить "измену". Но сегодня, под этими фотографиями, сделанными нами под Авдеевкой, когда на наших глазах город и окрестности без остановки равняли с землей из всех видов вооружения, мы хотим публично задать один вопрос - где вторая линия обороны?" - пишут фотографы.

Они добавляют, что россияне начали формировать окружение вокруг города почти год назад, соответственно, окружение не стало неожиданностью для украинской армии.

"Пока мы ждали вооружения для запорожского контрнаступления, враг миновал поля, бетонировал окопы, строил целые подземные города. И Запорожское контрнаступление провалилось", - говорят Либеровы.

&quot;На наших глазах город сравняли с землей&quot;. Фотографы показали, как сейчас выглядит Авдеевка&quot;На наших глазах город сравняли с землей&quot;. Фотографы показали, как сейчас выглядит Авдеевка&quot;На наших глазах город сравняли с землей&quot;. Фотографы показали, как сейчас выглядит АвдеевкаТак сейчас выглядит Авдеевка (фото: Instagram/libkos)

Они отмечают, что не понимают, почему наша армия не готовилась к тому, что однажды россияне бросят все силы на Авдеевку. Тем более, что глухая оборона, целью которой истощение сил противника - это как наша официальная стратегия.

"На фото видно, как выглядит эта оборона, и чьи силы она на самом деле истощает. Да, мы до сих пор гражданские. Мы до сих пор не знаем всего, не видим всей картины. Но этот вопрос ставим здесь не только мы, но и военные, которые сегодня ценой собственной жизни эту оборону из последних сил держат. И они не понимают, почему мы почти год никак не готовились к тому пи***цу, который сейчас происходит", - пишут фотографы.

&quot;На наших глазах город сравняли с землей&quot;. Фотографы показали, как сейчас выглядит Авдеевка&quot;На наших глазах город сравняли с землей&quot;. Фотографы показали, как сейчас выглядит Авдеевка&quot;На наших глазах город сравняли с землей&quot;. Фотографы показали, как сейчас выглядит АвдеевкаТак сейчас выглядит Авдеевка (фото: Instagram/libkos)

Ранее мы писали о том, что Зеленский прокомментировал ситуацию в Авдеевке.

Читайте также о том, что 3-ю штурмовую бригаду перебросили для защиты Авдеевки.

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