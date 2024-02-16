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Найголовніше - це військові: Зеленський прокоментував ситуацію в Авдіївці

Україна, П'ятниця 16 лютого 2024 14:46
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Найголовніше - це військові: Зеленський прокоментував ситуацію в Авдіївці Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українські військові героїчно захищають Авдіївку та знаходять логістичні шляхи. Люди - це головна зброя України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву під час прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Що стосується Авдіївки, ситуація не перший день. Ми пам'ятаємо що робить Росія з нашими містечками і селами", - сказав він.

За його словами, українські військові героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи які можуть привести ворога до просування вперед.

"Я детально розумію, що відбувається, на контакті з нашим військовим керівництвом. Я не буду говорити, які вони нові підходи застосовують, їх завдання робити все, щоб захистити наших людей", - повідомив президент.

Як зазначив Зеленський, "головний сигнал від мене: наші військові - найголовніше що у нас є, це є наша головна зброя".

Ситуація в Авдіївці

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. У ході штурмів вона втрачає значну кількість техніки та особового складу. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Сьогодні командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східний околиці Авдіївки.

Детальніше про ситуацію в Авдіївці читайте у матеріалі РБК-Україна "Дмитро Ліховий, ОСГВ "Таврія": Утримання Авдіївки має велике значення, але пріоритет – життя бійців ".

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Володимир Зеленський Авдіївка
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