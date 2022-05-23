Как мыть овощи, фрукты и зелень правильно, чтобы избавиться от паразитов и патогенных бактерий

Перед употреблением овощи, зелень, ягоды и фрукты не достаточно просто ополаскивать, чтобы удалить грязь и сор - так остается риск, что некоторые патогенные организмы останутся и соответственно попадут в наши блюда. Чтобы соблюсти меры предосторожности, следует мыть продукты правильно.
Об этом передает "Країна здоров'я".
Рекомендуется сначала тщательно перебрать салат и зелень перед началом приготовления, отделить и убрать корни, пожелтевшие и поврежденные листья.
После следует замочить их на 15 минут в емкости с прохладной водой, которую нужно периодически менять и разбирать зелень по отдельным листочкам до тех пор, пока на дно не осядет вся грязь, а вода не станет чистой.
Далее нужно хорошо промыть все под проточной водой. Зелень также можно подержать примерно полчаса в специальном дезинфицирующем растворе, приготовленном по пропорциям 1 столовая ложка соли и 1 ложка уксуса на 1 литр воды - так можно избавиться от патогенных организмов, личинок паразитов.
Ягоды нужно промывать под проточной водой не менее 5 минут, причем можно обливать их поочередно холодной и горячей водой несколько раз.
Те овощи, которые растут в земле (картофель, морковь, свекла и прочее), следует сначала подержать в теплой воде, чтобы легче удалить с них остатки грунта.
Затем рекомендуется тщательно почистить их с помощью щетки под проточной водой. Заканчивая, лучше снова хорошо их промыть с "контрастным" температурным режимом воды.
Помидоры, огурцы, баклажаны, перец, тыкву при отмывании от земли следует тщательно ополаскивать под проточной водой 2-3 минуты, после чего ополоснуть горячей водой.
Перед очисткой качана капусты нужно снять с нее верхние листья, так как они способны накапливать в себе нитраты (как и серединка этого овоща).
Цветную капусту перед промывкой лучше разделить на соцветие для более качественного мытья. Потемневшие участки нужно удалить.
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