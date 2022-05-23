Как мыть овощи, фрукты и зелень правильно, чтобы избавиться от паразитов и патогенных бактерий

Салат и зелень

Рекомендуется сначала тщательно перебрать салат и зелень перед началом приготовления, отделить и убрать корни, пожелтевшие и поврежденные листья.

После следует замочить их на 15 минут в емкости с прохладной водой, которую нужно периодически менять и разбирать зелень по отдельным листочкам до тех пор, пока на дно не осядет вся грязь, а вода не станет чистой.

Далее нужно хорошо промыть все под проточной водой. Зелень также можно подержать примерно полчаса в специальном дезинфицирующем растворе, приготовленном по пропорциям 1 столовая ложка соли и 1 ложка уксуса на 1 литр воды - так можно избавиться от патогенных организмов, личинок паразитов.

Ягоды

Ягоды нужно промывать под проточной водой не менее 5 минут, причем можно обливать их поочередно холодной и горячей водой несколько раз.

Овощи

Те овощи, которые растут в земле (картофель, морковь, свекла и прочее), следует сначала подержать в теплой воде, чтобы легче удалить с них остатки грунта.

Затем рекомендуется тщательно почистить их с помощью щетки под проточной водой. Заканчивая, лучше снова хорошо их промыть с "контрастным" температурным режимом воды.

Помидоры, огурцы, баклажаны, перец, тыкву при отмывании от земли следует тщательно ополаскивать под проточной водой 2-3 минуты, после чего ополоснуть горячей водой.

Перед очисткой качана капусты нужно снять с нее верхние листья, так как они способны накапливать в себе нитраты (как и серединка этого овоща).

Цветную капусту перед промывкой лучше разделить на соцветие для более качественного мытья. Потемневшие участки нужно удалить.