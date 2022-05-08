Медики назвали самые опасные фрукты и овощи на рынке: много вредных веществ

Ежегодно ученые составляют список самых "грязных" овощей и фруктов, которые продают на рынках и в супермаркетах. Основной критерий – высокое содержание пестицидов и других вредных веществ.

По словам специалистов, прекращать употреблять фрукты и овощи не нужно. Однако, если они входят в этот список, то их лучше подвергать дополнительной обработке перед употреблением или готовкой. В овощах и фруктах содержится много витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов.

Какие продукты после тестирования показали самое большое количество пестицидов:

Клубника

Шпинат

Кале, белокочанная капуста, мангольд

Нектарины

Яблоки

Виноград

Красный и острый перец

Вишня

Персики

Груши

Сельдерей

Помидоры

Самые чистые продукты (минимум вредных веществ)

Авокадо

Сладкая кукуруза

Ананас

Лук

Папайя

Садовый горох

Спаржа

Дыня с грубой кожицей

Киви

Капуста

Грибы

Испанская дыня

Манго

Арбуз

Батат

Как снизить вредное воздействие

Медики рекомендуют покупать на рынках те овощи и фрукты, которые были выращены в вашем регионе – количество вредных веществ в таких продуктах ниже. Также рекомендуется покупать по возможности овощи и фрукты у фермеров, которые производят продукцию "эко".

Покупайте сезонные продукты – они в разы дешевле, на рынках есть большой выбор и в сезон ее можно купить, а потом заморозить.

Все фрукты и овощи желательно хорошо ополоснуть в проточной воде. Не используйте никаких моющих средств (мыло, ополаскиватели) – они могут впитываться и вызвать тошноту.

Не покупайте много продуктов – возьмите на один-два раза, сразу же обработайте и съешьте. Или заморозьте.