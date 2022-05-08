Медики назвали самые опасные фрукты и овощи на рынке: много вредных веществ
Ежегодно ученые составляют список самых "грязных" овощей и фруктов, которые продают на рынках и в супермаркетах. Основной критерий – высокое содержание пестицидов и других вредных веществ.
Какие овощи и фрукты названы самыми опасными – читайте в Styler ниже.
По словам специалистов, прекращать употреблять фрукты и овощи не нужно. Однако, если они входят в этот список, то их лучше подвергать дополнительной обработке перед употреблением или готовкой. В овощах и фруктах содержится много витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов.
Какие продукты после тестирования показали самое большое количество пестицидов:
- Клубника
- Шпинат
- Кале, белокочанная капуста, мангольд
- Нектарины
- Яблоки
- Виноград
- Красный и острый перец
- Вишня
- Персики
- Груши
- Сельдерей
- Помидоры
Самые чистые продукты (минимум вредных веществ)
- Авокадо
- Сладкая кукуруза
- Ананас
- Лук
- Папайя
- Садовый горох
- Спаржа
- Дыня с грубой кожицей
- Киви
- Капуста
- Грибы
- Испанская дыня
- Манго
- Арбуз
- Батат
Как снизить вредное воздействие
Медики рекомендуют покупать на рынках те овощи и фрукты, которые были выращены в вашем регионе – количество вредных веществ в таких продуктах ниже. Также рекомендуется покупать по возможности овощи и фрукты у фермеров, которые производят продукцию "эко".
Покупайте сезонные продукты – они в разы дешевле, на рынках есть большой выбор и в сезон ее можно купить, а потом заморозить.
Все фрукты и овощи желательно хорошо ополоснуть в проточной воде. Не используйте никаких моющих средств (мыло, ополаскиватели) – они могут впитываться и вызвать тошноту.
Не покупайте много продуктов – возьмите на один-два раза, сразу же обработайте и съешьте. Или заморозьте.
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