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Медики назвали самые опасные фрукты и овощи на рынке: много вредных веществ

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Воскресенье 08 мая 2022 20:56
Медики назвали самые опасные фрукты и овощи на рынке: много вредных веществ Врачи назвали самые опасные фрукты и овощи (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Ежегодно ученые составляют список самых "грязных" овощей и фруктов, которые продают на рынках и в супермаркетах. Основной критерий – высокое содержание пестицидов и других вредных веществ.

Какие овощи и фрукты названы самыми опасными – читайте в Styler ниже.

По словам специалистов, прекращать употреблять фрукты и овощи не нужно. Однако, если они входят в этот список, то их лучше подвергать дополнительной обработке перед употреблением или готовкой. В овощах и фруктах содержится много витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов.

Какие продукты после тестирования показали самое большое количество пестицидов:

  • Клубника
  • Шпинат
  • Кале, белокочанная капуста, мангольд
  • Нектарины
  • Яблоки
  • Виноград
  • Красный и острый перец
  • Вишня
  • Персики
  • Груши
  • Сельдерей
  • Помидоры

Самые чистые продукты (минимум вредных веществ)

  • Авокадо
  • Сладкая кукуруза
  • Ананас
  • Лук
  • Папайя
  • Садовый горох
  • Спаржа
  • Дыня с грубой кожицей
  • Киви
  • Капуста
  • Грибы
  • Испанская дыня
  • Манго
  • Арбуз
  • Батат

Как снизить вредное воздействие

Медики рекомендуют покупать на рынках те овощи и фрукты, которые были выращены в вашем регионе – количество вредных веществ в таких продуктах ниже. Также рекомендуется покупать по возможности овощи и фрукты у фермеров, которые производят продукцию "эко".

Покупайте сезонные продукты – они в разы дешевле, на рынках есть большой выбор и в сезон ее можно купить, а потом заморозить.

Все фрукты и овощи желательно хорошо ополоснуть в проточной воде. Не используйте никаких моющих средств (мыло, ополаскиватели) – они могут впитываться и вызвать тошноту.

Не покупайте много продуктов – возьмите на один-два раза, сразу же обработайте и съешьте. Или заморозьте.

Напомним, ранее мы писали о том, врач назвала самый вредный вид макарон.

А также рассказывали о том, как запустить желудок, если он начал барахлить.

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