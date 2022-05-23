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Як мити овочі, фрукти та зелень правильно, щоб позбутися паразитів і патогенних бактерій

Колаж РБК-Україна: як правильно мити зелень, фрукти та овочі
Автор: Володимир Костирін

Перед вживанням овочі, зелень, ягоди та фрукти мало просто обполіскувати, щоб видалити бруд і землю - так залишається ризик, що деякі патогенні організми залишаться і відповідно потраплять у наші страви. Щоб дотримати запобіжні заходи, слід мити продукти правильно.

Про це передає "Країна здоров'я".

Салат і зелень

Рекомендується спочатку ретельно перебрати салат і зелень перед початком приготування, відокремити і прибрати коріння, пожовкле та пошкоджене листя.

Після слід замочити їх на 15 хвилин в ємності з прохолодною водою, яку потрібно періодично міняти і розбирати зелень по окремих листочках доти, доки на дно не осяде весь бруд, а вода не стане чистою.

Далі потрібно добре промити все під проточною водою. Зелень також можна потримати приблизно пів години в спеціальному дезинфікуючому розчині, приготованому за пропорціями 1 столова ложка солі та 1 ложка оцту на 1 літр води - так можна позбутися патогенних організмів, личинок паразитів.

Ягоди

Ягоди потрібно промивати під проточною водою не менше 5 хвилин, причому можна обливати їх по черзі холодною і гарячою водою кілька разів.

Овочі

Ті овочі, які ростуть у землі (картопля, морква, буряк та інше), слід спочатку потримати в теплій воді, щоб легше видалити з них залишки грунту.

Потім рекомендується ретельно почистити їх за допомогою щітки під проточною водою. Закінчуючи, краще знову добре їх промити з "контрастним" температурним режимом води.

Помідори, огірки, баклажани, перець, гарбуз при відмиванні від землі слід ретельно обполіскувати під проточною водою 2-3 хвилини, після чого обполоснути гарячою водою.

Перед очищенням качана капусти потрібно зняти з неї верхні листки, оскільки вони здатні накопичувати в собі нітрати (як і серединка цього овоча).

Цвітну капусту перед промиванням краще розділити на суцвіття для більш якісного миття. Потемнілі ділянки потрібно видалити.

Раніше ми писали, який засіб треба додати у воду, щоб легко змити "хімію" з овочів і фруктів.

Нагадаємо також, нещодавно медики назвали найнебезпечніші фрукти та овочі на ринку, які містять багато шкідливих речовин.

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