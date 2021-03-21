На базарах продают фальсификат под видом "домашнего": какие продукты подделывают

Украинцы привыкли, что на рынках обычно продается домашняя продукция – молочные продукты, мясо, птица, яйца. Однако в последнее время на базарах под видом фермерских продуктов продают фальсификат. Руководитель центра экспертиз "Тест" Валентин Безрукий рассказал о том, что находят в фальсифицированном молоке и чем оно опасно.

По данным специалиста, молоко на базаре часто является фальсификатом, поэтому вопросов к его пользе на самом деле больше, чем к магазинному.

"У меня больше претензий, безусловно, к базарному молоку. По поводу домашнего молока, у нас когда-то были большие исследования по закупкам в других городах. Я покупал базарное молоко в Кривом Роге, сидит бабушка в бутылках продает домашнее молоко, а оно фальсифицированное. Там есть растительные жиры. Мы понимаем, что это молоко не бабушкино. То есть кто-то его ей вручил", - заявил эксперт.

При этом по данным эксперта, к домашнему молоку всегда больше замечаний, чем к промышленному. Связано это с его составом, включая бактерии.

"По поводу производителей у нас могут быть претензии, но их меньше. Например, по микробиологии бывают замечания, по кишечной палочке очень редко, по фальсификации бывали у нас по молоку два производителя в Харьковской области. Но я не могу сказать, что претензий много. Качества стало больше, потому что ферм стало больше, а фермы лучше следят за своими коровами, чем домашние (хозяйства – ред.)", – отметил Безрукий.

Фальсификат наводняет рынки Украины

Молоко – далеко не первый продукт, который подделывают для дальнейшей продажи. В группу товаров-фальсификатов первыми попадают дорогостоящие продукты, такие как растворимый кофе, красная икра и сыры. Эксперты ранее отмечали, что доля фальсификата этих продуктов превышает долю оригинала в мелких торговых сетях и на рынках.