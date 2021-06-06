В Украине в популярный продукт добавляют моющие средства: подделку на вкус не отличить

В Украине на прилавках некоторых торговых точек и на рынках можно встретить некачественный продукт, который заготовители и продавцы нередко фальсифицируют. Речь идет о молоке, в которое могут добавлять различные моющие средства, чтобы таким образом сохранить от скисания и повысить содержание жира.

Об этом рассказал руководитель Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский в эфире канала " Украина 24 ".

Эксперт обратил внимание, что производители молока не являются фальсификаторами, а "химичат" с ним заготовители, закупающие продукт, а также те продавцы, которые ведут торговлю на базарах, занимаются перепродажей.

"Цель фальсификации - сохранение нативных свойств, а именно кислотности, для чего используются сода и моющие средства, чтобы молоко не было кислым", - говорит специалист.

По словам Чагаровского, на вкус определить фальсификат практически нельзя из-за небольшого количества веществ - рецепторы этого не могут ощутить, и люди покупают продукт, который считают обычным молоком.

Также эксперт отметил, что больше моющих веществ добавляют, когда сдают молоко на промышленную переработку.

"В Украине существует метод, определяющий жирность молока по поверхностно-активным веществам. Как раз моющие средства являются таковыми, они показывают наличие большего количества жира в молоке, а материально-финансовые расчеты идут в зависимости от того, какой жир", - рассказал он.

Поэтому заготовители-фальсификаторы добавляют стиральный порошок для того, чтобы поднять содержание жира в молоке, объяснил руководитель Союза молочных предприятий.

Эксперт добавил, что на предприятиях, которые занимаются розливом и переработкой молока, происходит обеззараживание перекисью водорода, поэтому там попадание моющих средств просто невозможно.