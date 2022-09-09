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И мяса не надо! Готовим салат из баклажанов за несколько минут

Новина українською →
Пятница 09 сентября 2022 16:07
И мяса не надо! Готовим салат из баклажанов за несколько минут Коллаж РБК-Украина: Салат из баклажанов за несколько минут
Автор: Светлана Мащенко

Пока баклажаны недорогие, стоит насладиться вкусом этого универсального овоща, который по сытности мало чем уступает полноценному мясному блюду.

Рецептом поделились на YouTube-канале Onyshkevychi.

Составляющие: баклажаны, помидоры, лук синий, чеснок, петрушка, соль, перец, оливковое масло

Пошаговое приготовление:

  • Разрежьте баклажаны пополам поперек. Счистите кожицу с четырех сторон, чтобы получился кусок баклажана в форме прямоугольника. Разрежьте прямоугольник на меньшие прямоугольники.
  • Поставьте баклажаны на сухую сковороду и пропеките на среднем огне.
  • Нарежьте чеснок мелкими кубиками. Когда баклажаны подрумянятся, добавьте на сковородку чеснок. Подержите на огне еще минуту. Отставьте сковороду в сторону.
  • Нарежьте в емкость для салата помидоры, синий лук, нарезанную зелень (можно петрушку и базилик).
  • Добавьте баклажаны, поперчите и посолите по вкусу. Заправьте оливковым маслом.

Наш салат готов!

Ранее мы писали, как приготовить баклажаны "как грибы" по простому рецепту.

Читайте также, как отличить вкусный баклажан от перезрелого и горького.

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