И мяса не надо! Готовим салат из баклажанов за несколько минут
Коллаж РБК-Украина: Салат из баклажанов за несколько минут
Пока баклажаны недорогие, стоит насладиться вкусом этого универсального овоща, который по сытности мало чем уступает полноценному мясному блюду.
Рецептом поделились на YouTube-канале Onyshkevychi.
Составляющие: баклажаны, помидоры, лук синий, чеснок, петрушка, соль, перец, оливковое масло
Пошаговое приготовление:
- Разрежьте баклажаны пополам поперек. Счистите кожицу с четырех сторон, чтобы получился кусок баклажана в форме прямоугольника. Разрежьте прямоугольник на меньшие прямоугольники.
- Поставьте баклажаны на сухую сковороду и пропеките на среднем огне.
- Нарежьте чеснок мелкими кубиками. Когда баклажаны подрумянятся, добавьте на сковородку чеснок. Подержите на огне еще минуту. Отставьте сковороду в сторону.
- Нарежьте в емкость для салата помидоры, синий лук, нарезанную зелень (можно петрушку и базилик).
- Добавьте баклажаны, поперчите и посолите по вкусу. Заправьте оливковым маслом.
Наш салат готов!
Ранее мы писали, как приготовить баклажаны "как грибы" по простому рецепту.
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