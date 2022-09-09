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І м'яса не треба! Готуємо салат з баклажанів за кілька хвилин

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П'ятниця 09 вересня 2022 16:07
І м'яса не треба! Готуємо салат з баклажанів за кілька хвилин Колаж РБК-Україна: Салат з баклажанів за кілька хвилин
Автор: Світлана Мащенко

Поки баклажани недорогі, варто насолодитися смаком цього універсального овоча, який за ситністю мало чим поступається повноцінній м'ясній страві.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Onyshkevychi.

Складники: баклажани, помідори, цибуля синя, часник, петрушка, сіль, перець, оливкова олія.

Покрокове приготування:

  • Розріжте баклажани навпіл впоперек. Зчистить шкірку з чотирьох сторін, щоб вийшов шматок баклажана у формі прямокутника. Розріжте прямокутник на менші прямокутники.
  • Поставте баклажани на суху пательні та пропечіть на середньому вогні.
  • Наріжте часник дрібними кубиками. Коли баклажани підрум'яняться, додайте на сковорідку часник. Потримайте на вогні ще хвилину. Відставте пательню вбік.
  • Наріжте в ємність для салату помідори, синю цибулю, нарізану зелень (можна петрушку й базилік).
  • Додайте баклажани, поперчіть і посоліть до смаку. Заправте оливковою олією.

Наш салат готовий!

Раніше ми писали, як приготувати баклажани "як гриби" за простим рецептом.

Читайте також, як відрізнити смачний баклажан від перезрілого й гіркого.

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