Готовим баклажаны "как грибы": настоящий деликатес по простому рецепту

Пока баклажаны все еще можно купить по доступной цене в супермаркете или на рынке, предлагаем вам приготовить невероятную закуску из этого универсального овоща, который может быть "как мясо" или "как грибы".

Ингредиенты:

1 кг баклажанов

масло для жарки

75 мл воды

1 ч. л. соли

1 ст. л. сахара

40 мл уксуса 9%

2-3 луковицы

перец горошком, лавровый лист

Пошаговое приготовление

Снимите кожицу с баклажанов. Нарежьте небольшими кусками, посолите, перемешайте и дайте постоять полчаса.

Хорошо промойте водой и выложите на сито, чтобы стекла жидкость. Поджарьте на сковороде до готовности.

Пока баклажаны охладятся, приготовьте маринад. Нарежьте лук полукольцами. Добавьте в воду соль, сахар, уксус, перемешайте и вскипятите. Положите в посуду, где будут мариноваться баклажаны, лавровый лист, перец горошком, жареные баклажаны, лук. Залейте все горячим маринадом.

Такое блюдо будет храниться в холодильнике. Им надо постоять два дня, а потом можно пробовать.