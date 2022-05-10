Мягкий как пух сахарный пирог: готовим по бабушкиному рецепту

Ингредиенты на форму диаметром 21 см должны быть комнатной температуры:

Молоко (теплое) - 100 г

Яйцо - 2 шт.

Дрожжи живые - 15 г (5 г сухих)

Ванильный сахар - 10 г

Сахар - 1 ст. л.

Масло - 50 г

Мука - около 250 г

Соль - щепотка

Для глазури:

Масло сливочное - 75 г

Сахар - 100 г

Ванильный сахар - 10 г

Для пропитки: сливки - 100-200 г

Таким будет в разрезе наш пирог:

Пошаговое приготовление

Дрожжи растворите в молоке, добавьте немного муки и сахара из общей нормы, дайте дрожжам активироваться.

Добавьте яйца, мягкое сливочное масло комнатной температуры, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, муку. Ложкой или лопаткой замесите мягкое липкое тесто. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 40-60 минут.

Форму смажьте сливочным маслом, выложите тесто равномерным слоем. Поставьте тесто в теплое место на 20-30 минут. Палец смажьте растительным маслом и сделайте углубления по всей поверхности теста. Смешайте сахар, ванильный сахар и масло для глазури. Посыпьте пирог этой смесью. Выпекайте 25-30 минут в духовке, заранее прогретой до 180 градусов.

Достаньте пирог, полейте сливками, поставьте в духовку еще на 5-10 минут. Достаньте пирог и дайте ему остыть до теплого состояния. В теплом виде пирог самый вкусный!