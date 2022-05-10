М'який як пух цукровий пиріг: готуємо за бабусиним рецептом

М'який як пух цукровий пиріг готується дуже легко з використанням простих бюджетних інгредієнтів. Їм радять ласувати, поки він м'який, запиваючи молоком - так особливо смачно.
Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Для глазурі:
Для просочення: вершки - 100-200 г
Дріжджі розчиніть в молоці, додайте трохи борошна і цукру із загальної норми, дайте дріжджам активуватися.
Додайте яйця, м'яке вершкове масло кімнатної температури, цукор, ванільний цукор, щіпку солі, борошно. Ложкою або лопаткою замісіть м'яке липке тісто. Накрийте миску харчовою плівкою і поставте в тепле місце на 40-60 хвилин.
Форму змастіть вершковим маслом, викладіть тісто рівномірним шаром. Поставте тісто в тепле місце на 20-30 хвилин. Палець змастіть рослинною олією і зробіть поглиблення по всій поверхні тіста. Змішайте цукор, ванільний цукор і масло для глазурі. Посипте пиріг цією сумішшю. Випікайте 25-30 хвилин в духовці, заздалегідь прогрітій до 180 градусів.
Дістаньте пиріг, полийте вершками, поставте в духовку ще на 5-10 хвилин. Дістаньте пиріг і дайте йому охолонути до теплого стану. У теплому вигляді пиріг найсмачніший!
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