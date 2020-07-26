Ямы после Укравтодора: жители села сами ремонтируют дорогу под Черкассами

В Черкасской области жители села Ивковцы латают ямы на дороге, которые оставили после себя ремонтные бригады. Местные жители случайно наткнулись на заброшенный мастерами асфальт, собрали технику, которую удалось найти в селе, и приступили к работе.

Вместо современных катков жители села используют старенький трактор и экскаватор. Взяться за работу решили, когда наткнулись на кучу никому не нужного асфальта в соседнем селе - Медведевцы. Об этом сообщает 24 Канал.

Местный житель Назар Лавриненко рассказал, что асфальт валялся на бывшей ферме больше года. Когда делали дорогу, его не успели использовать.

Под Черкассами люди сами ремонтируют дорогу после Укравтодора (скриншот с видео)

В 2020 году в Ивковцах впервые работали "автодоровцы", но немало ям оставили. Технологию местные расспросили у дорожников, но необходимого оборудования не было, поэтому все инструменты придумали сами.

Чтобы растопить затвердевший асфальт, люди принесли из дома баллон с газом и горелку. Катка для асфальта тоже было взять негде, поэтому сами сделали трамбовки из арматуры.

Под Черкассами люди сами ремонтируют дорогу после Укравтодора (скриншот с видео)

В селе ремонту рады, особенно радуются водители. Импровизированная дорожная бригада настроена решительно: хотят залатать все ямы в селе. Не пропускают даже самые маленькие, чтобы через год они не превратились в большие канавы.

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