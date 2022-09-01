"Мы тут ради вас": украинские воины поздравили школьников с Днем знаний (видео)

Сегодня в Украине - День знаний. Многие дети из-за войны вынуждены учиться дистанционно, а некоторые из них идут в школы. Несмотря на полномасштабное вторжение россиян - школьники должны получать образование. Украинские воины поздравили детей с 1 сентября.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских детей с Днем знаний. Он отметил важность начала учебного года на фоне войны.

"Дорогие дети, поздравляем вас с первым днем знаний. Берегите себя, учитесь, старайтесь, пусть всегда будет интерес к обучению и достижения новых целей. Добра вам, успехов, позитивных результатов! Мы защищаем - вы учитесь. Помните, мы тут ради вас", - сказали военные в ролике.

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