UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Мы тут ради вас": украинские воины поздравили школьников с Днем знаний (видео)

Военные ВСУ поздравили детей с 1 сентября (коллаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

Сегодня в Украине - День знаний. Многие дети из-за войны вынуждены учиться дистанционно, а некоторые из них идут в школы. Несмотря на полномасштабное вторжение россиян - школьники должны получать образование. Украинские воины поздравили детей с 1 сентября.

Проникновенное видео бойцов опубликовали в соцсетях.

Что желают бойцы детям

"Дорогие дети, поздравляем вас с первым днем знаний. Берегите себя, учитесь, старайтесь, пусть всегда будет интерес к обучению и достижения новых целей. Добра вам, успехов, позитивных результатов! Мы защищаем - вы учитесь. Помните, мы тут ради вас", - сказали военные в ролике.

Закончили защитники обращение словами "Слава Украине!".

Зеленский поздравил детей с 1 сентября

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских детей с Днем знаний. Он отметил важность начала учебного года на фоне войны.

Читайте также, как будут работать школы Украины с 1 сентября. В материале подробная информация по городам.

Также мы сообщали, как проходит 1 сентября в оккупированном Мариуполе.

Читайте РБК-Украина в Google News
День знаний