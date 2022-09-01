"Ми тут заради вас": українські воїни привітали школярів з Днем знань (відео)

Що бажають бійці дітям

"Дорогі діти, вітаємо вас з першим днем знань. Бережіть себе, вчіться, старайтеся, нехай завжди буде інтерес до навчання і досягнення нових цілей. Добра вам, успіхів, позитивних результатів! Ми захищаємо - ви вчитеся. Пам'ятайте, ми тут заради вас", - сказали військові в ролику.

Закінчили захисники звернення словами "Слава Україні!".

Зеленський привітав дітей з 1 вересня

Президент Володимир Зеленський привітав українських дітей з Днем знань. Він наголосив на важливості початку навчального року на тлі війни.