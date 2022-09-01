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"Ми тут заради вас": українські воїни привітали школярів з Днем знань (відео)

Військові ЗСУ привітали дітей з 1 вересня (колаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

Сьогодні в Україні - День знань. Багато дітей через війну змушені вчитися дистанційно, а деякі з них йдуть в школи. Незважаючи на повномасштабне вторгнення росіян - школярі повинні здобувати освіту. Українські воїни привітали дітей з 1 вересня.

Проникливе відео бійців опублікували в соцмережах.

Що бажають бійці дітям

"Дорогі діти, вітаємо вас з першим днем знань. Бережіть себе, вчіться, старайтеся, нехай завжди буде інтерес до навчання і досягнення нових цілей. Добра вам, успіхів, позитивних результатів! Ми захищаємо - ви вчитеся. Пам'ятайте, ми тут заради вас", - сказали військові в ролику.

Закінчили захисники звернення словами "Слава Україні!".

Зеленський привітав дітей з 1 вересня

Президент Володимир Зеленський привітав українських дітей з Днем знань. Він наголосив на важливості початку навчального року на тлі війни.

Читайте також, як працюватимуть школи України з 1 вересня. У матеріалі детальна інформація по містах.

Також ми повідомляли, як проходить 1 вересня в окупованому Маріуполі.

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День знань