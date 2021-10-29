"Мы опоздали": эпидемиолог прогнозирует еще худшую ситуацию с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Украине станет еще тяжелее в ноябре и даже в декабре. Вакцинация уже этого не остановит, однако прививаться так же нужно.
Об этом рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк, пишет ТСН.
Медик говорит, что Украина еще не достигла пика, хотя в последние дни и фиксируется более 25 тысяч новых случаев.
"Сейчас мы находимся на пике, а точнее только подходим к нему. Поэтому в любом случае ожидаем еще ухудшения ситуации. Я думаю, что следующий месяц у нас будет, вероятнее всего, самым тяжелым, а может, это перейдет и на декабрь. До нового года мы будем пока в таком росте заболеваемости", - прогнозирует Сояк.
По словам эпидемиолога, нынешняя волна COVID мощнее прошлогодней. К тому же коронавирус помолодел - в реанимацию попадают молодые люди, чаще стали нуждаться в стационарном лечении дети. Однако пожилые люди по-прежнему в группе риска.
Также врач отметила, что вакцинированные украинцы действительно болеют тяжелее, чаще получают осложнения.
"Те, кто не вакцинирован, действительно переносят гораздо более тяжелые заболевания. Это отмечают абсолютно все реанимации: большинство невакцинированных людей имеют осложнения и попадают на искусственную вентиляцию легких. И соответственно, после этого шансы на положительный результат намного уменьшаются", - отмечает медик.
Екатерина считает, что вакцинация уже не сможет остановить такой значительный рост заболеваемости, однако прививки нужно делать - чтобы защитить себя, свое окружение и "на будущее".
"Эту волну мы переживем уже не за счет вакцинации, а за счет каких-то ограничительных мер и локдаунов", - подытожила она.
Напомним, что в Украине и дальше растет количество больных коронавирусом. Так, за последние сутки выявлено 26 870 новых случаев - это новый антирекорд, 648 - человека умерло.
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