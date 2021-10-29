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Новый максимум. В Украине почти 27 тысяч случаев COVID за сутки: где больше всего

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Киев, Пятница 29 октября 2021 08:18
Новый максимум. В Украине почти 27 тысяч случаев COVID за сутки: где больше всего Фото: в Украине максимум новых случаев коронавируса за все время пандемии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине подтвердили почти 27 тысяч новых случаев коронавируса, это является наибольшим числом за все время пандемии. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Новый максимум. В Украине почти 27 тысяч случаев COVID за сутки: где больше всего

Антирекорд

В Украине второй день подряд фиксируют антирекорды новых случаев. Вчера было чуть более 26 тысяч, а сегодня - 26 870 новых заражений.

Статистика за сутки

В Украине госпитализировали 5 463 человека; летальных исходов - 648; выздоровели - 9 784 человека.

Протестировали за сутки:

  • методом ПЦР - 74 027,
  • методом ИФА - 20 592,
  • экспресс-тестами - 47 658.

Ситуация в областях

Больше всего новых случаев COVID за сутки подтвердили в следующих областях:

  • Днепропетровская - 2164,
  • Одесская - 2156,
  • Львовская - 1702,
  • Харьковская - 1497,
  • город Киев - 1616.

Общая статистика

За все время пандемии в Украине заболели - 2 878 674 человека; выздоровели - 2 421 495 человек; летальных случаев - 66 852.

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