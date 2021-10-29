Новый максимум. В Украине почти 27 тысяч случаев COVID за сутки: где больше всего
Фото: в Украине максимум новых случаев коронавируса за все время пандемии (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине подтвердили почти 27 тысяч новых случаев коронавируса, это является наибольшим числом за все время пандемии. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Антирекорд
В Украине второй день подряд фиксируют антирекорды новых случаев. Вчера было чуть более 26 тысяч, а сегодня - 26 870 новых заражений.
Статистика за сутки
В Украине госпитализировали 5 463 человека; летальных исходов - 648; выздоровели - 9 784 человека.
Протестировали за сутки:
- методом ПЦР - 74 027,
- методом ИФА - 20 592,
- экспресс-тестами - 47 658.
Ситуация в областях
Больше всего новых случаев COVID за сутки подтвердили в следующих областях:
- Днепропетровская - 2164,
- Одесская - 2156,
- Львовская - 1702,
- Харьковская - 1497,
- город Киев - 1616.
Общая статистика
За все время пандемии в Украине заболели - 2 878 674 человека; выздоровели - 2 421 495 человек; летальных случаев - 66 852.