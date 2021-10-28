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"Ваша мама продержится максимум 2 часа": в Донецкой области задыхаются COVID-пациенты

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Донецкая область, Четверг 28 октября 2021 11:58
"Ваша мама продержится максимум 2 часа": в Донецкой области задыхаются COVID-пациенты Коллаж РБК-Украина: В Донецкой области сложная ситуация в коронавирусных больницах
Автор: Светлана Мащенко

В одной из больниц Донецкой области тотальная нехватка кислородных баллонов, в которых нуждаются тяжелые COVID-пациенты, лежащие в реанимации. Люди сами вынуждены добывать жизненноважное оборудование, чтобы их родственники смогли продержаться и побороть страшную болезнь.

Об этом рассказала дочь пациентки с коронавирусом Виктория Бойко в Facebook.

По словам уроженки Краматорска, ее маму забрала в тяжелом состоянии "скорая". В городской больнице мест нет, но удалось найти его в Торецке. Женщину определили в реанимацию, и она нуждается в круглосуточной подаче кислорода, но в больнице он постоянно заканчивается.

"Мать нуждается в круглосуточной подаче кислорода непосредственно балонного (кислородный концентратор даже самой большой мощности не подходит). И тут в понедельник (25.10.21) утром сообщают что в больнице закончился кислород и возможно будет только после обеда и то не точно. Мама без кислорода долго не протянет, срочно нужно найти баллон с кислородом", - пишет Виктория.

Дочка пациентки с другими родственниками срочно разыскали "волшебный баллон", который помог маме дотянуть до обеда, когда в больницу привезли кислород.

Все вроде бы успокоилось, но во вторник около трех ночи позвонили и сказали, что опять закончился кислород и "без него ваша мама продержится максимум 2 часа".

Снова силами всей семьи был найден кислород - к вечеру раздобыли шесть баллонов.

"В больнице по-прежнему обстановка та же "кислорода нет и неизвестно когда будет... Теперь держим руку на пульсе и кислородные баллоны в запасе. Ведь в любой момент могут позвонить, и нужно лететь спасать мамочку. Вот такая медицина в наших городах", - добавила Виктория.

Напомним, что в Украине с 20-х чисел октября ежедневно фиксируется около 20 тысяч новых случаев. За последние сутки - за 27 октября установлен новый абсолютный антирекорд - более 26 тысяч заболевших.

Некоторые врачи связывают такой скачок с тем, что в Украину уже зашел и распространяется новый штамм коронавируса - "Дельта плюс".

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