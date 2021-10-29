"Ми запізнилися": епідеміолог прогнозує ще гіршу ситуацію з коронавірусом

Медик каже, що Україна ще не досягла піку, хоча останніми днями й фіксується понад 25 тисяч нових випадків.

"Зараз ми перебуваємо на піку, а точніше лише підходимо до нього. Тому в будь-якому разі очікуємо ще на погіршення ситуації. Я думаю, що наступний місяць у нас буде, найімовірніше, найважчим, а може, це перейде і на грудень. До нового року ми будемо поки що у такому зростанні захворюваності", - прогнозує Сояк.

За словами епідеміолога, нинішня хвиля COVID потужніша за минулорічну. До того ж коронавірус помолодшав - до реанімації потрапляють молоді люди, частіше стали потребувати стаціонарного лікування діти. Проте літні люди як і раніше в групі ризику.

Також лікар зазначила, що невакциновані українці дійсно хворіють важче, частіше отримують ускладнення.

"Ті, хто не вакцинований, справді переносять набагато важче захворювання. Це відзначають абсолютно всі реанімації: більшість невакцинованих людей мають ускладнення та потрапляють на штучну вентиляцію легень. І відповідно, після цього шанси на позитивний результат набагато зменшуються", - наголошує медик.

Катерина вважає, що вакцинація вже не зможе зупинити такий значний ріст захворюваності, проте щеплення робити потрібно - аби захистити себе, своє оточення і "на майбутнє".

"Цю хвилю ми переживемо вже не за рахунок вакцинації, а за рахунок якихось обмежувальних заходів та локдаунів", - підсумувала вона.