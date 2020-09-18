В МВД рассказали о новом способе проверки водительских прав

В Украине водители теперь могут проверить свои удостоверения при помощи нового сервиса, который запустили на сайте Главного сервисного центра министерства внутренних дел.

Такая проверка поможет водителям узнать статус прав, действительны ли они, а также увидеть все открытые категории. Об этом 18 сентября рассказали в пресс-службе МВД Украины.

По словам первого заместителя Главного сервисного центра МВД Юрия Смольянинова, новый электронный сервис "Проверка водительского удостоверения" будет полезен для представителей других государств, которым необходимо проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине.

"В частности, представителям Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Италии - при обмене украинского водительского удостоверения на национальные", - рассказал он.

Сервис доступен по этой ссылке. Также есть англоязычная версия.

Как использовать функцию "Проверка водительского удостоверения":

нужно ввести серию (три буквы) и шестизначный номер удостоверения водителя в соответствующие поля;

если такие данные есть в Едином государственном реестре МВД, на экране появится вся информация, указанная на бланке удостоверения;

личные данные отображаться не будут;

сервис предоставляет возможность проверять удостоверения водителя, выданные после 2013 года.

В МВД обратили внимание, что сервис будет полезен для бизнеса - в два клика можно самостоятельно проверить силу водительского удостоверения и открытые категории при найме сотрудников на работу или при сдаче автомобиля в аренду.

На сайте работает аналогичный функционал проверки свидетельства о регистрации транспортного средства.

Ранее мы писали о том, что в Украине обновляют водительские права и техпаспорт, а также рассказывали, что делать со старыми.

Также сообщалось, что в Украине хотят водителей заставить пересдать на права, и не повезет только определенным категориям.