У МВС розповіли про новий спосіб перевірки водійських прав

В Україні водії тепер можуть перевірити свої посвідчення за допомогою нового сервісу, який запустили на сайті Головного сервісного центру міністерства внутрішніх справ.

Така перевірка допоможе водіям дізнатися статус прав, чи дійсні вони, а також побачити всі відкриті категорії. Про це 18 вересня розповіли в прес-службі МВС України.

За словами першого заступника Головного сервісного центру МВС Юрія Смольянінова, новий електронний сервіс "Перевірка водійського посвідчення" буде корисний для представників інших держав, яким необхідно перевірити інформацію щодо видачі водійського посвідчення в Україні.

"Зокрема, представникам Румунії, Польщі, Угорщини, Німеччині, Італії – при обміні українського посвідчення водія на національні", - розповів він.

Сервіс доступний за цим посиланням. Також є англомовна версія.

Як використовувати функцію "Перевірка водійського посвідчення":

потрібно ввести серію (три літери) та шестизначний номер посвідчення водія у відповідні поля;

якщо такі дані є в Єдиному державному реєстрі МВС, на екрані з'явиться вся інформація, вказана на бланку посвідчення;

особисті дані не відображатимуться;

сервіс надає можливість перевіряти посвідчення водія, видані після 2013 року

В МВС звернули увагу, що сервіс буде корисний для бізнесу - у два кліки ви зможете самостійно перевірити чинність посвідчення водія та відкриті категорії при наймі працівників на роботу або під час здачі автівки в оренду.

На сайті працює аналогічний функціонал перевірки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Раніше ми писали про те, що в Україні оновлюють водійські права і техпаспорт, а також розповідали, що робити зі старими.

Також повідомлялося, що в Україні хочуть змусити водіїв перездати на права, і не пощастить тільки певним категоріям.