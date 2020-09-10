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В МВД придумали еще один способ ловить нарушителей ПДД

Четверг 10 сентября 2020 07:41
В МВД придумали еще один способ ловить нарушителей ПДД
В Украине полиция будет ловить нарушителей ПДД новым способом (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Полиция начинает скрытую "охоту" на лихачей на дорогах

В Украине на дорогах появятся специальные полицейские патрули без опознавательных знаков и символики, которые во время движения будут выявлять случаи превышения скорости водителями.

Распознать в "фантомных патрулях" правоохранителей будет невозможно. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Таких "охотников" на лихачей с устройствами измерения скорости в движении выведут на трассы до конца года.

Билошицкий сообщил, что уже объявили тендер на покупку четырех программ измерения скорости автомобилей патрульными машинами во время движения.

Приборы позволят измерять скорость автомобилей, движущихся как в попутном направлении, так и во встречном.

Планируется, что сначала их будет только четыре, но уже к концу 2023-го количество "фантомных патрулей" достигнет нескольких сотен.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, в Украине система контроля скорости на дорогах будет состоять из нескольких частей:

  • полуавтоматические камеры - радары TruCAM;
  • стационарные камеры автофиксации нарушений ПДД (сейчас их 50, и закуплены еще 220);
  • "фантомные патрули".

В Україні з'являться «фантомні патрулі»

Опубліковано Київ Автомобільний Середа, 9 вересня 2020 р.

Видео: В Украине появятся "фантомные патрули", которые будут ловить нарушителей ПДД

Ранее мы писали о том, что в Украине на дорогах стало больше радаров TruCAM и рассказывали, где именно проверяют скорость.

Также недавно в МВД объяснили, могут ли без объяснений останавливать и осматривать авто.

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